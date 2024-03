Manfredonia. “Con l’arrivo imminente della stagione estiva, momento cruciale per il turismo nella nostra città, ci troviamo di fronte ad una problematica che continua a minare le basi del nostro settore commerciale: l’aumento esorbitante del canone CUP ex COSAP (Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche) negli ultimi anni.

Questa situazione rappresenta un grave ostacolo per gli operatori del settore e per i commercianti locali, mettendo a repentaglio la loro capacità di investire e di crescere. I costi elevati per l’occupazione di suolo pubblico non solo gravano sulle attività della nostra città, ma minano anche la competitività del nostro territorio, rischiando di compromettere il tessuto economico della nostra comunità.

Per tale motivo, ho inviato una richiesta al Commissario Prefettizio Rachele Grandolfo per essere ricevuta insieme ad una rappresentanza dei commercianti, per discutere dettagliatamente della questione CUP-COSAP e per collaborare attivamente alla ricerca di soluzioni concrete e sostenibili.

Ritengo fondamentale coinvolgere attivamente le associazioni di categoria e le istituzioni locali per individuare politiche efficaci che possano favorire lo sviluppo turistico e commerciale della nostra città, garantendo al contempo una situazione equa e sostenibile per tutti gli operatori economici.

Inoltre, è imperativo agire senza attendere l’insediamento della prossima amministrazione, poiché l’economia cittadina non può permettersi di essere frenata dai tempi della politica”.

Maria Teresa Valente – CON Manfredonia