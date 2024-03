Manfredonia. IPEOA "MICHELE LECCE". "Lectio Magistralis" di Cannavacciuolo (fotogallery)

Ancora una tappa significativa per l’IPEOA “MICHELE LECCE”, sempre impegnato nel garantire il massimo livello di qualità nell’apprendimento ai propri studenti.

Il Dirigente Scolastico, Prof. Luigi Talienti, afferma che è cruciale per la nostra comunità progettare un percorso di orientamento in uscita come una vera e propria formazione coerente, pragmatica, organica e completa. Pertanto, con convinzione, abbiamo partecipato con entusiasmo all’evento organizzato da IN CIBUM, la scuola di Alta Formazione Gastronomica.

Questa mattina, gli studenti del quinto anno dell’IPEOA MICHELE LECCE hanno avuto l’opportunità di connettersi con esperti di alto livello nel settore enogastronomico. Hanno ascoltato il racconto e i preziosi consigli di uno degli Chef stellati più noti e importanti d’Italia: Antonino Cannavacciuolo.

I futuri diplomati si stanno preparando a diventare cittadini e professionisti consapevoli, e le parole dello Chef hanno suscitato riflessioni profonde in tutti i partecipanti all’evento.

Il nostro ambizioso progetto, conclude il Dirigente Scolastico, mira ad invitare in presenza lo Chef A. Cannavacciuolo e a instaurare una collaborazione proficua con IN CIBUM.

Concludiamo con le parole che lo Chef stellato ha rivolto a tutti gli studenti: “Studiare e viaggiare rappresentano l’inizio del nostro percorso… non arrendetevi alle difficoltà… Rispetto… Sacrificio… Impegno… Onestà… Manualità, sono i principi cardine del nostro mestiere… perché noi doniamo anima al cibo”.

