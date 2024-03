MANFREDONIA (FOGGIA) – (di Maria Teresa Valente) Sono felice di aver avuto l’opportunità, in un’intervista che ho rilasciato di recente, di discutere delle differenze di genere.

Per questo motivo desidero ringraziare sinceramente Angelica Murgo e StatoQuotidiano.it per avermi dato la possibilità di affrontare argomenti così importanti a pochi giorni dall’8marzo, la Giornata internazionale della donna.

Come canta Fiorella Mannoia, le donne sono il coraggio che anima il mondo, pur essendo spesso regine senza trono.

È innegabile che, ancora oggi, esista una netta disuguaglianza tra uomini e donne, specialmente nel contesto lavorativo.

Ci sono, infatti, ancora ruoli considerati “maschili” e altri “femminili”, una categorizzazione che riflette pregiudizi profondamente radicati nella nostra società, spesso negati, soprattutto dagli uomini.

La situazione nel Sud Italia riguardo alle disparità di genere è molto evidente. Spesso, la donna è ancora vista come l'”angelo del focolare”, e la scelta di lavorare è talvolta considerata più un capriccio che un diritto.

La crisi economica degli ultimi anni ha reso necessaria una maggiore partecipazione femminile al mondo del lavoro, ma gestire lavoro e famiglia è ancora complicato per molte donne.

La mia esperienza nell’ambito politico è una continua sfida.

Trovare altre donne coinvolte in politica non è facile, nonostante le quote rosa. In realtà, però, sono convinta che le donne debbano essere selezionate per le loro competenze e non solo per rispettare una quota di genere prestabilita.

Per provocare un cambiamento significativo, credo sia necessaria una rivoluzione culturale che inizi fin dall’infanzia. Dobbiamo lavorare per eliminare le differenze di genere e creare un ambiente che permetta a tutti di esprimersi al meglio.

Il fatto che ci siano ancora concorsi di bellezza è una testimonianza del lungo cammino che abbiamo da percorrere.

Le donne hanno molto di più da offrire rispetto alla propria apparenza esteriore.

Come dice una nota canzone, “oltre le gambe c’è di più”. Ed è tempo di riconoscerlo.

Infine, credo sia fondamentale comprendere che la lotta contro la differenza di genere va oltre l’8 marzo.

Non possiamo permetterci di limitare la nostra attenzione e il nostro impegno ad una sola giornata.

L’8 marzo può essere un momento importante per riflettere e sensibilizzare sull’argomento, ma è ciò che facciamo nei restanti 364 giorni dell’anno che determinerà un vero cambiamento.

A cura di Maria Teresa Valente