Manfredonia. “Nella tranquillità che solitamente segue una giornata di lavoro in ospedale a Manfredonia, mi ritrovo seduto a riflettere con mani tremule sull’incidente avvenuto questa mattina. La situazione si è sviluppata quando un paziente non si è presentato all’orario prestabilito, ma al contrario, ha scelto il momento della chiusura del lavoro per richiedere una visita medica urgente. Il fatto mi ha sorpreso mentre mi accingevo a lasciare la sede dell’Azienda Sanitaria Locale per recarmi in un altro distretto. Il paziente, senza alcun preavviso, ha deciso di bloccarmi fisicamente, richiedendo una visita immediata. Nonostante la mia intenzione di lasciare la struttura, il paziente ha insistito, seguendomi dopo la timbratura d’uscita e costringendomi a restare”.

Così nel racconto di una professionista medica sui social.

“Le sue azioni non si sono limitate a richieste insistenti; ha impedito il mio passaggio all’uscita, utilizzando spintonate e minacce di violenza fisica. Nonostante l’intervento del vigilante presente, il paziente è rimasto irremovibile, mettendo a repentaglio la sicurezza e la serenità del contesto ospedaliero. Di fronte a una situazione così critica, ho ritenuto necessario chiamare i Carabinieri, che prontamente sono intervenuti, raccogliendo le generalità di entrambi e redigendo un apposito rapporto. Nel frattempo, il mio stato di salute, già compromesso dall’insolita tensione, mi ha spinto a recarmi al Pronto Soccorso per una valutazione medica approfondita”.

“Questa spiacevole esperienza mi ha indotto a riflettere su quanto spesso i professionisti medici si trovino ad affrontare comportamenti maleducati, atteggiamenti sfottenti e persino ingiurie da parte dei pazienti. La domanda che sorge spontanea è: perché noi medici dobbiamo subire tutto questo? Un interrogativo che merita una profonda riflessione sulla necessità di garantire un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso per coloro che dedicano la propria vita a curare gli altri”, termina la dottoressa.