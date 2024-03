Foggia. «Meglio un uovo oggi o una gallina domani?» è un famoso proverbio italiano che sembra esprimere sfiducia nel realizzare maggiori vantaggi in avvenire, per cui è più conveniente contentarsi del poco certo dell’oggi senza correre rischi. In questo senso, avere un uovo oggi è meglio che avere la gallina intera domani, un guadagno immediato, seppur piccolo, è preferibile ad uno maggiore ma incerto.

L’ “uovo oggi” sono gli slot su Malpensa che permettono di partire da Foggia alle 7.20 ed arrivare a destinazione entro le ore 9:00; la “gallina domani” è la possibilità di avere gli stessi orari di partenza da Foggia ma atterrando sull’aeroporto di Linate.

Prendendo in prestito ed adattando al nostro caso una frase dell’Amleto di William Shakespeare, a proposito di Milano Linate: «Esserci o non esserci? Questo è il dilemma». Sappiamo infatti quanto sia difficile e complicato ottenere slot (cioè una banda oraria in cui è possibile atterrare e decollare da un aeroporto) sull’Aeroporto di Milano Linate, soprattutto negli orari più richiesti dall’utenza (mattina e sera in primis), purtroppo appannaggio di grosse compagnie aeree a discapito di quelle più piccole che desiderano farsi strada. E sappiamo anche cosa comporti non accettare quelli che si riescono ad ottenere, perdendo “il giro” e non avendo alcuna garanzia di ottenere ciò che si vuole in futuro.

Per questo motivo, plaudiamo alla caparbietà di chi, in questi lunghi mesi, si è dato da fare per ottenere questo importante risultato: volare da Foggia a Linate tutti i giorni. Allo stesso tempo, con calma, riteniamo opportuno soffermarci su alcune considerazioni.

La prima, doverosa, è quella di evidenziare la modalità per cui si assegnano gli slot su uno scalo aeroportuale. Il riferimento normativo è nel regolamento comunitario n.95 del 1993, modificato dal regolamento n. 793 del 2004. Ci sono aeroporti, come quello di Malpensa, che hanno ampia disponibilità di spazio temporale per chiunque ne faccia richiesta, più o meno in tutte le fasce orarie; altri, invece, più congestionati, ed in cui è difficile ottenere ciò che si richiede, come nel caso dell’aeroporto di Linate.

La gestione degli slot è gestita da un’Ente specifico: in Italia è Assoclearance, un organismo associativo, indipendente e non a scopo di lucro. È importante, inoltre, sapere che il criterio di riferimento per l’attribuzione delle bande è quello del grandfather, ovvero una regola dell’anzianità che sancisce la priorità ai vecchi vettori rispetto alle nuove compagnie che si affacciano ad uno scalo. Infine, i servizi riconosciuti come Continuità Territoriale hanno precedenza nell’ottenimento degli slot.

La seconda è che la compagnia che opera attualmente su Foggia non è di tipo low cost, ma tradizionalmente di linea; da questo punto di vista, il servizio di volo, di indubbia qualità e di un livello che si differenzia in positivo dal comune, offerto e venduto al “Gino Lisa” compete meglio su di uno scalo dove operano principalmente compagnie alla pari, e questo senza alcun dubbio è Linate. Esso è uno scalo aereo che permette di “chiudere il cerchio” sul modello tariffario adottato, rendendolo fortemente competitivo rispetto ad altre forme di viaggio.

La terza è che al “Gino Lisa” deve operare anche una seconda compagnia, in questo caso meglio se di tipo low cost, al fine di completare un’offerta per tutte le tipologie di domanda, in ottica di competizione costruttiva reciproca.

La quarta è che gli slot sono una “proprietà temporale” della compagnia che li ha richiesti e si perdono se non vengono utilizzati; pertanto, è importante che il Gestore dell’aeroporto foggiano espliciti, con chiarezza e concretezza, quali sono i dettagli del piano strategico di sviluppo dei voli commerciali che intende mettere in atto sul “Gino Lisa”. A tal riguardo, ci auguriamo di trovare ampio spazio anche nel prossimo “Piano nazionale degli Aeroporti d’Italia”.

Fatte queste riflessioni, riteniamo la scelta di Linate («la gallina») accettabile a condizione che chi gestisce il nostro scalo dimostri una visione a lungo termine per lo sviluppo del traffico commerciale. È doveroso essere coscienti di quanto (…tanto) lavoro ci sia ancora da fare, (vd. necessità di un piano strategico di cui in alto). Solo in questo caso al territorio si può chiedere di avere pazienza e di attendere slot migliori su Milano Linate.

Diversamente, la sensazione comune è quella di assistere più a visioni di breve termine, ovvero determinate dalla reazione ad eventi, spesso imprevedibili o non previsti in toto: in questo caso preferiamo «l’uovo oggi».

Rimandiamo la scelta tra l’uovo e la gallina a chi ha la responsabilità del Gino Lisa. A noi di Mondo Gino Lisa al momento resta il compito di monitorare con ottimismo e grande attenzione il divenire delle cose. Saremo sempre disponibili a supportare lo sviluppo e la crescita dell’Aeroporto di Foggia, ma non permetteremo mai che si arrivi alla chiusura dei voli commerciali dal Gino Lisa. (Mondo Gino Lisa, Foggia 06.03.2024).