Bari. Brand, promozione e valorizzazione dell’olio. La Regione Puglia con l’Assessorato all’Agricoltura scende in campo per agevolare la conoscenza e la commercializzazione dell’oro verde di Puglia con una serie di attività, in presenza e sui canali digitali. Si parte dalla partecipazione alla sedicesima edizione di Olio Capitale, in programma al Trieste Convention Center dall’8 al 10 marzo, passando per il portale bilingue in italiano e inglese Pugliaevoworld e lo spot dedicato all’Olio Ambasciatore di Puglia.

Sono tre le iniziative congiunte presentate quest’oggi alla stampa dall’assessore regionale al ramo Donato Pentassuglia, utili per promuovere su scala nazionale e internazionale, tra i consumatori e tra gli addetti ai lavori, l’olio extravergine d’oliva, al termine della campagna olearia 2023-2024 che ha portato la Puglia a produrre oltre il 60% dell’olio italiano. Alla conferenza stampa di questa mattina, nella sede del Dipartimento Agricoltura, hanno preso parte, altresì, la dirigente della Sezione Coordinamento dei servizi territoriali, Rosella Anna Maria Giorgio, il regista Alessandro Piva, che ha presentato lo spot promozionale, il coordinatore dell’Associazione Città dell’Olio, Cesare Troia, la professoressa associata dell’Università di Bari, Maria Lisa Clodoveo, e i dirigente del CREA, Enzo Perri.

“La Regione Puglia investe non solo in promozione e valorizzazione ma anche digitalizzazione e innovazione tecnologica applicata per tutto il sistema olivicolo e oleario di qualità – ha esordito l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia Donato Pentassuglia -.

La nostra regione vanta una vocazione millenaria di produzione di olio extravergine di oliva di qualità. I nostri olivicoltori hanno saputo tramandare una varietà di cultivar di olive, dalle quali derivano grazie ai blend oltre che ai monocultivar, oli pregiati e adatti ad ogni gusto e ogni utilizzo. L’anello mancante della filiera olivicola era di un consolidamento del brand Puglia per l’extravergine, sia a livello nazionale che internazionale. I nostri olivicoltori e frantoiani, gli imbottigliatori, i ristoratori, tutti coloro che lavorano con questo prodotto hanno necessità di una promozione che sia continuativa e rafforzi sempre di più la percezione da parte dei consumatori del valore del nostro olio evo. Lavoriamo, come istituzione e al fianco dei privati, per far crescere sempre di più la quantità di olio venduto imbottigliato e con etichetta, unico passo in avanti che può portare al giusto reddito per chi produce l’olio evo. Queste sono le premesse che mi hanno portato a lavorare, con tutto l’Assessorato che ringrazio per l’impegno, su diverse progettualità, nelle quali sono comprese lo spot, la partecipazione alla fiera Olio Capitale ed il portale Pugliaevoworld”.

Lo spot “Ambasciatore di Puglia” a firma del regista barese Alessandro Piva, è disponibile a questo link https://vimeo.com/883242923/b46fad0de5. Un pranzo tra amici e un dono speciale, un filo d’olio che racconta di legami antichi, della forza e della bellezza del territorio pugliese e di un mangiar sano e consapevole, nel pieno rispetto dei dettami della Dieta Mediterranea. Con lo spot è “un prodotto – ha dichiarato Alessandro Piva – che posiziona l’olio in un modo diverso: non è solo il frutto della terra, del lavoro dei contadini e di questa meravigliosa terra, ma è anche un prodotto che possiamo regalare, che posizioniamo sulle tavole degli italiani in un modo innovativo”.

Durante le giornate di Olio Capitale la Regione Puglia, in stretta sinergia con l’associazione Città dell’Olio, promuoverà durante una serie di convegni e talk organizzati negli spazi istituzionali il valore salutistico degli oli extravergine d’oliva prodotti in Puglia, coniugandolo con il coinvolgimento attivo delle città pugliesi nella strategia di valorizzazione delle diverse cultivar, volàno fondamentale per l’oleoturismo pugliese.

In particolare al seminario in programma sabato 9 marzo 2024 dal titolo “La Puglia dell’Olio Evo. Produzione, gastronomia e valore per la salute” sono in programma gli interventi di medici e ricercatori quali Antonio Moschetta, Ordinario di Medicina interna dell’Università Aldo Moro di Bari e Rossella D’Onghia dell’IRCSS De Bellis di Castellana Grotte, che metteranno in evidenza con dati e studi certificati come l’olio extravergine d’oliva possa essere elemento nutrizionale fondamentale in termini di prevenzione delle malattie metaboliche o nei pazienti con specifici problemi al fegato.

Nei talk in programma dall’8 al 10 marzo saranno coinvolti i rappresentanti di dieci città dell’olio pugliesi, Avetrana, Bitonto, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Corato, Mattinata, Noci, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari e San Severo, per raccontare ai visitatori di Olio Capitale le caratteristiche degli oli extravergine d’oliva prodotti negli areali di Puglia, le tradizioni legate ai diversi contesti rurali delle città di riferimento e le attività di promozione enogastronomica attivate in questi anni, anche grazie al sostegno del Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale della Regione Puglia.

IL NUOVO PORTALE PUGLIAEVOWORLD

Il sito Pugliaevoworld è un progetto pionieristico in Italia che consente, sia in italiano che in inglese, di accedere a tutte le informazioni su produzione, produttori, aziende, marchi DOP e IGP con un click su https://pugliaevoworld.it. È di fatto un’azione di promozione che dura per 365 giorni e proseguirà negli anni nell’ambito del portale Pugliaevoworld, destinato a valorizzare e promuovere le produzioni agroalimentari pugliesi in Italia e all’estero, sfruttando la rete e gli strumenti digitali, quali canali di visibilità e di vendita indispensabili per tutti gli operatori del settore agroalimentare.

Il portale sull’olio https://pugliaevoworld.it va ad affiancarsi al portale già on line https://pugliawineworld.it che presenta il settore vitivinicolo pugliese, la filiera, il territorio e le aziende produttrici.

La Puglia, che vanta la maggiore SAU (Superficie Agricola Utilizzabile) d’Italia, rappresenta il cuore pulsante della più grande “fabbrica” green del Mezzogiorno: l’agroalimentare di qualità. Nel nuovo portale Pugliaevoworld per la prima volta si racconta in modo non frammentato la produzione olivicola pugliese come un mondo da scoprire.

PUGLIAEVOWORLD – FOCUS SULL’OLIO EVO DI PUGLIA

PUGLIA, UN PAESAGGIO DOMINATO DAGLI ULIVI

L’ulivo in Puglia è presente su oltre 370mila ettari di terreno coltivato, con 5 oli extravergine Dop e 1 Igp Olio di Puglia.

L’olivicoltura pugliese vanta 60 milioni di ulivi, il 40% della superficie del Sud, quasi il 32% nazionale e l’8% comunitaria ed un valore di 1 miliardo di euro di produzione lorda vendibile di olio extravergine di oliva.

OLIO EVO E FALSE CREDENZE/FAKE NEWS

L’accurata scelta degli autori dei contenuti del portale Pugliaevoworld, affidato a rinomati docenti universitari, scienziati ed esperti in comunicazione, rappresenta il punto di forza che l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia contribuisce a dare per combattere le fake news che affliggono anche l’extravergine di oliva.

COME ADERIRE A PUGLIAEVOWORLD

Tutte le aziende di produzione di olio extravergine di oliva della Puglia presenti negli elenchi dell’Unione regionale Camere di Commercio della Puglia sono state invitare a partecipare a Pugliaevoworld.

L’iscrizione al portale, attraverso il quale l’olio evo di Puglia si presenta al mondo, è GRATUITA. Ad oggi hanno aderito oltre 100 aziende, l’adesione è sempre aperta e si può effettuare attraverso l’apposito form disponibile on line nella sezione “aziende” del portale.

Considerando che ogni viaggio, inteso come percorso che porta all’acquisto di un prodotto agroalimentare oppure di una vacanza legata all’enogastronomia, comincia on line si comprende il valore della scelta dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione della Puglia di investire in brand. Il varo di Pugliaevoworld, infatti, sarà accompagnato da una campagna di comunicazione on/off line sui canali social istituzionali.