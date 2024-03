ISCHITELLA (FOGGIA) – Il sindaco di Ischitella Alessandro Nobiletti ha commentato tramite i social l’omicidio di Vincenzo Silvestri avvenuto il 4 marzo scorso in via Petrarca, per il quale è stata fermata la compagna romena, attualmente in carcere.

“Rispetto molto il lavoro dei giornalisti… L’ho sempre rispettato. È un lavoro duro: si occupa di scoprire, analizzare, descrivere e scegliere notizie per poi diffonderle.

Nonostante questa premessa, ho deciso di non rilasciare alcun commento o pensiero su quanto accaduto.

Ringrazio tutte le testate giornalistiche, che mi hanno contattato e mi scuso per non essere stato collaborativo.

Non potevo esprimere il mio pensiero, poiché avrebbe potuto suggestionare gli umori e allo stesso tempo avrebbe potuto “inquinare” le indagini.

Un silenzio, perché Ischitella non merita di essere riconosciuta come il paese della violenza. Un silenzio per rispettare la vittima. Per i suoi familiari!

Ciò che è accaduto nel nostro centro storico è motivo di grande tristezza e turbamento per la nostra comunità; e il pensiero va prima di tutto alla vittima e ai suoi cari.

Ho appreso dell’esito delle indagini effettuate a seguito del presunto omicidio di V.S., avvenuto a Ischitella, nel cuore del centro storico.

Le autorità hanno tratto in stato di fermo una persona, sulla base di quanto emerso dalle prime indagini svolte senza sosta nelle ultime ore.

Un fatto di sangue che ha colpito e scosso la nostra comunità, abituata a frequentare “la sottana” come luogo tranquillo, utilizzato da tante persone per camminare e apprezzare la bellezza del borgo.

Fondamentale è stata l’acquisizione di immagini catturate dalle nostre foto trappole, che l’amministrazione fece installare anche in via Petrarca.

Pur con le cautele del caso, dovute ad una fase giudiziaria che dovrà concludersi, nel rispetto dei tempi processuali, sapere che la presunta omicida è stata bloccata contribuisce a ritrovare la serenità alla quale gli ischitellani sono abituati.

Per questo desidero ringraziare i carabinieri per il lavoro effettuato, confermandosi un punto di riferimento per tutta la cittadinanza e la Polizia Municipale. Infine, rivolgo un pensiero alla famiglia della vittima.

A loro va ancora una volta la mia vicinanza”.