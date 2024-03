Riscaldamento e raffrescamento: cosa sono e a che cosa servono i sistemi ibridi compatti

Parlare di sistemi ibridi compatti vuol dire fare riferimento a una soluzione all’avanguardia che permette di raffrescare e di riscaldare, ma anche di produrre acqua calda sanitaria, usando le fonti di energia rinnovabili.

Sistemi integrati o ibridi, con caratteristiche differenti, permettono di integrare in uno stesso impianto tecnologie rinnovabili e convenzionali. I vantaggi offerti dai sistemi ibridi sono molteplici, a iniziare dalla riduzione delle spese di gestione e senza dimenticare l’integrazione con l’energia eolica e quella solare. Per altro, nel nostro Paese da quando è entrato in vigore il Decreto Rinnovabili è obbligatorio usare le energie rinnovabili non solo negli edifici di nuova costruzione, ma anche in quelli che vengono sottoposti a ristrutturazioni importanti.

Sistemi ibridi: tutto quel che c’è da sapere

La flessibilità di installazione è un altro dei punti di forza dei sistemi ibridi, con combinazioni differenti a seconda della potenza della caldaia, del dimensionamento del sistema solare, del formato della pompa di calore e di altri fattori. Va evidenziato, poi, un impatto estetico ridotto in confronto ai sistemi integrati in cui ci sono componenti differenti separati gli uni dagli altri. Ne scaturisce una compattezza maggiore tanto nelle installazioni fuori muro quanto nelle installazioni a incasso. Lo sfruttamento delle fonti rinnovabili, poi, permette di limitare l’impatto ambientale.

Perché usare le pompe di calore ibride

Ricorrere alle pompe di calore ibride è vantaggioso anche dal punto di vista economico: infatti innalzare la classe energetica permette di accrescere il valore dell’immobile. Il fotovoltaico, poi, offre altre opportunità: infatti un impianto fotovoltaico già presente permette di limitare ancora di più le spese di gestione attraverso un sistema ibrido. Immerenergy, che è la soluzione prevista da Immergas per un fotovoltaico chiavi in mano, si adatta alla perfezione a tale scopo; e non va dimenticato che installare un impianto nuovo permette di accedere alla detrazione del Bonus Casa del 50%. Affidabilità e comfort sono i tratti distintivi di questo sistema; e se poi le temperature diventano basse, è sufficiente far entrare in funzione la caldaia a gas a condensazione; in tutti i casi, il sistema utilizza la tecnologia più vantaggiosa evitando che l’erogazione venga interrotta.

I rendimenti

In tutte le stagioni, i rendimenti garantiti sono molto elevati con le varie fonti a disposizione: il vento, il sole e il gas, che è quello che offre il rendimento più elevato quando il clima è rigido. Tornando alla gamma di Immergas, non si può non citare Victrix Hybrid, uno dei modelli più appropriati per la sostituzione: si tratta di una pompa di calore ibrida, da usare sia per il riscaldamento che per l’acqua calda sanitaria, che fa della semplicità di installazione la propria caratteristica peculiare. Non meno interessante è Magis Combo, un sistema ibrido dotato di pompa di calore splittata, in grado di soddisfare qualunque esigenza di raffrescamento, riscaldamento o acqua calda sanitaria.

Le caratteristiche delle tecnologie integrate

Usare il gestore di sistema permette di realizzare soluzioni specifiche, con la nascita di un sistema integrato vero e proprio che assicura numerosi benefici dal punto di vista della flessibilità. Ma qual è la differenza tra un sistema integrato e un sistema ibrido? Il primo rappresenta il frutto della fusione di tecnologie rinnovabili e tradizionali, la cui gestione è affidata al cosiddetto gestore di sistema, un sistema di regolazione della temperatura e controllo. Il secondo, invece, coniuga tecnologie diverse e include le varie predisposizioni idrauliche ed elettroniche che permettono di usare diverse fonti energetiche, rinnovabili e tradizionali. È significativa la facilità di installazione.

Il gestore di sistema

Il gestore di sistema si adatta in maniera flessibile a diverse richieste e a condizioni differenti. Esso permette di scegliere non solo la potenza che si desidera, ma anche la tipologia di caldaia che si ha intenzione di abbinare. È possibile, così, creare impianti con termocamini e stufe e gestire diverse pompe di calore in cascata. Insomma, il gestore di sistema è studiato per semplificare l’installazione in contesti residenziali di impianti di raffrescamento e riscaldamento; esso consente anche di usare le pompe di calore di Immergas in versione trifase da 16 kW. Immergas, infatti, offre tante soluzioni per i sistemi integrati e un ampio assortimento di sistemi ibridi, per tutte le esigenze. (nota stampa).