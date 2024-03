SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA) – “Non mi piaceva lasciare una persona viva”. Perché? “I morti non parlano”.

A parlare, ora, è Salvatore Annacondia, il più temuto boss della mafia pugliese fra gli anni Ottanta e Novanta.

Killer che ha confessato oltre 70 omicidi.

In una lunga intervista rilasciata al programma tv Le Iene, è partito dalle origini, dal suo soprannome “Mano mozza”, per finire alla decisione di diventare collaboratore di giustizia.

E nel mezzo, tanti, tantissimi omicidi efferati.

L’intervista, condotta da Giulio Golia e Francesca Di Stefano, parte da una constatazione: “Hai ucciso un sacco di gente”.

“È normale: mors tua, vita mea”. All’inizio era un “bravo ragazzo”, come si definisce, poi nel 1972, tra i 13 e i 14 anni, perse la mano con una bomba “per i pesci.

Avevo fatto la miccia talmente corta che mi esplose in mano, e questa mi venne amputata”.

Così perse il lavoro in cantiere e iniziò a fare piccoli furti e a dedicarsi al contrabbando di sigarette.

Mosse i primi passi criminali nella Milano degli anni Settanta.

“In una discoteca un ragazzo mi disse che lì dentro non potevo entrare, risi – perché quando diventavo cattivo ridevo – presi una bottiglia di champagne e gliela spaccai in testa”.

Era Carlo Argento, nome conosciuto della malavita milanese. Fu interpretato come un atto di coraggio. “Avevo l’indole di ammazzare”.

Poi Annacondia tornò a Trani e cominciò la sua ascesa. Il primo omicidio per un regolamento di conti – “sparai due colpi in testa come un vero killer, tornai calmo e andai via.

Non mi fece nessun effetto” – poi il secondo nel quale portarono il cadavere al largo, in mare. “Gli facemmo esplodere la testa. Trovarono solo una gamba sul litorale di Bisceglie”.

Un altro ancora persino quando Annacondia era agli arresti domiciliari, sulle scale di casa: “Il sangue arrivava fuori al portone, suonarono i carabinieri per un controllo e dissi che avevamo tagliato la testa a una gallina, e andarono via.

Avevo una tale freddezza e calma…”.

Avevano anche i loro forni crematori. “In una settimana in una fornace distruggemmo tre corpi di San Giovanni Rotondo, due di Barletta e uno di Bari.

Il fuoco era sempre acceso. Per me ammazzare una persona era come andare a bere un caffè. La facoltà di fare luce e buio”.

E tra quelli finiti nella fornace c’era anche Giovanni, l’omicidio del quale il killer si è pentito.

Credevano fosse un collaboratore delle forze dell’ordine. Sparato e bruciato.

Ripercorre anche l’omicidio di Tetè Diomede, “ucciso con un coltello tipo Rambo”.

Niente droga assunta prima di uccidere, sempre a volto scoperto.

“I reati non si fanno con la mente alterata”, dice. I suoi affiliati si offrirono anche di donare la propria mano per un trapianto a Brescia, ma un professore disse che non sarebbe stato possibile.

E poi la vita lussuosa in carcere. “Le forze dell’ordine erano corrotte, per ogni grado c’era la busta.

Sono sempre stato coperto da politica e imprenditoria. Una mano lava l’altra. Ma erano loro a fare il lavoro sporco per me”.

Ricci, calamaretti, datteri, aragoste, champagne, cocaina dietro le sbarre. Pistole. “Il carcere è la mamma di tutte le mafie”, ripete.

Poi nel 1992 ha deciso di collaborare con la giustizia.

“Mia moglie venne a colloquio e mi disse che mio figlio stava morendo per colpa mia,stava avendo un deperimento organico per mancanza di affetto paterno.

Allora ho rifiutato la mia vita per stargli vicino, ho abbandonato la strada vecchia.

Non so se faccio ancora paura, ho sempre 18 anni dentro e quello di cui sono capace è molto pericoloso, ma sono diventato l’uomo più tranquillo al mondo.

Non voglio avere più niente a che fare”. Ma non devono risvegliarla: “No”.