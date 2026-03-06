Nei primi due mesi del 2026, i traffico passeggeri negli aeroporti pugliesi conferma una tendenza positiva.
Negli scali di Bari, Brindisi e Foggia sono transitati complessivamente 1.256.414 passeggeri, a testimonianza del buon andamento della mobilità aerea regionale.
Secondo i dati diffusi da Aeroporti di Puglia, 777.972 passeggeri hanno utilizzato i voli di linea nazionale, mentre 472.502 passeggeri hanno scelto i voli internazionali, che registrano una crescita del +14,7% rispetto allo stesso periodo precedente, confermando l’espansione del collegamento della Puglia con i mercati esteri.
Lo riporta ansa.it.