Edizione n° 5996

BALLON D'ESSAI

DELLE NOCI INDAGINI // Favori elettorali in cambio di sostegno politico: chiesto il processo per Delli Noci
6 Marzo 2026 - ore  08:37

CALEMBOUR

SPIAVA VICINE // Spiava le vicine dal pianerottolo e si masturbava: condannato per stalking condominiale
6 Marzo 2026 - ore  09:11

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Economia // Aeroporti pugliesi: boom del traffico internazionale nei primi due mesi del 2026

AEROPORTI PUGLIESI Aeroporti pugliesi: boom del traffico internazionale nei primi due mesi del 2026

Negli scali di Bari, Brindisi e Foggia sono transitati complessivamente 1.256.414 passeggeri, a testimonianza del buon andamento della mobilità aerea regionale

Aeroporti pugliesi: boom del traffico internazionale nei primi due mesi del 2026

Aeroporto “Gino Lisa" - Fonte immagine lagazzettadelmezzogiorno.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Marzo 2026
Economia // Foggia //

Nei primi due mesi del 2026, i traffico passeggeri negli aeroporti pugliesi conferma una tendenza positiva.

Negli scali di Bari, Brindisi e Foggia sono transitati complessivamente 1.256.414 passeggeri, a testimonianza del buon andamento della mobilità aerea regionale.

Secondo i dati diffusi da Aeroporti di Puglia, 777.972 passeggeri hanno utilizzato i voli di linea nazionale, mentre 472.502 passeggeri hanno scelto i voli internazionali, che registrano una crescita del +14,7% rispetto allo stesso periodo precedente, confermando l’espansione del collegamento della Puglia con i mercati esteri.

Lo riporta ansa.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO