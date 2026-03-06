Edizione n° 5996

BALLON D'ESSAI

DELLE NOCI INDAGINI // Favori elettorali in cambio di sostegno politico: chiesto il processo per Delli Noci
6 Marzo 2026 - ore  08:37

CALEMBOUR

SPIAVA VICINE // Spiava le vicine dal pianerottolo e si masturbava: condannato per stalking condominiale
6 Marzo 2026 - ore  09:11

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Economia // Carburanti, aumenti record: benzina oltre 1,8 euro in Calabria e Bolzano, gasolio +5,80 euro in Sicilia

CARBURANTI RECORD Carburanti, aumenti record: benzina oltre 1,8 euro in Calabria e Bolzano, gasolio +5,80 euro in Sicilia

La classifica delle regioni con i maggiori rincari del gasolio self vede al primo posto la Sicilia (+11,6 cent/litro, +5,80 euro per pieno), seguita da Molise

Carburanti, aumenti record: benzina oltre 1,8 euro in Calabria e Bolzano, gasolio +5,80 euro in Sicilia

Aumenti carburanti - Fonte Immagine: motorisumotori.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Marzo 2026
Economia // Live //

In appena due giorni, dal 4 al 6 marzo, il gasolio self è aumentato di 11,6 cent al litro in Sicilia, pari a 5,80 euro in più per un pieno di 50 litri, mentre la benzina self ha superato 1,8 euro al litro in Calabria e a Bolzano. Lo rileva l’Unione Nazionale Consumatori, basandosi sui dati Mimit delle medie regionali e autostradali.

La classifica delle regioni con i maggiori rincari del gasolio self vede al primo posto la Sicilia (+11,6 cent/litro, +5,80 euro per pieno), seguita da Molise (+10,6 cent, +5,30 euro) e Campania (+10,5 cent, +5,25 euro). Tra le più virtuose, l’Umbria registra l’aumento più basso con +8,6 cent, +4,30 euro per pieno.

Per quanto riguarda la benzina, Calabria e Bolzano sono le prime regioni a superare la soglia di 1,8 euro/litro (1,801), subito dopo la rete autostradale a 1,854 euro. La Campania e il Molise segnano la maggiore crescita dei prezzi della benzina self, con +4,4 cent al litro, equivalenti a 2,20 euro per un pieno.

Secondo Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, gli aumenti evidenziano speculazioni sui carburanti, considerando che non vi è alcuna contrazione reale dell’offerta. Il Governo deve intervenire subito, con controlli della Guardia di Finanza presso distributori e compagnie petrolifere, e riducendo le accise di 10 cent per frenare ulteriori rincari. Dona sottolinea che occorre agire senza temporeggiare, come avvenuto nel precedente Governo, riducendo le accise senza meccanismi complessi che intervengono quando è troppo tardi.

I dati aggiornati al 6 marzo 2026 mostrano che, tra le regioni italiane, i prezzi del gasolio più alti si registrano su autostrade (1,983 €/l), Bolzano (1,969 €/l) e Calabria (1,946 €/l), mentre per la benzina spiccano Calabria e Bolzano (1,801 €/l) seguite dalla Basilicata (1,792 €/l).

L’emergenza prezzi dei carburanti colpisce tutte le regioni italiane, con impatti immediati sul costo del pieno e sulla spesa delle famiglie, rendendo urgente un intervento governativo deciso e immediato.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO