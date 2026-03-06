In appena due giorni, dal 4 al 6 marzo, il gasolio self è aumentato di 11,6 cent al litro in Sicilia, pari a 5,80 euro in più per un pieno di 50 litri, mentre la benzina self ha superato 1,8 euro al litro in Calabria e a Bolzano. Lo rileva l’Unione Nazionale Consumatori, basandosi sui dati Mimit delle medie regionali e autostradali.

La classifica delle regioni con i maggiori rincari del gasolio self vede al primo posto la Sicilia (+11,6 cent/litro, +5,80 euro per pieno), seguita da Molise (+10,6 cent, +5,30 euro) e Campania (+10,5 cent, +5,25 euro). Tra le più virtuose, l’Umbria registra l’aumento più basso con +8,6 cent, +4,30 euro per pieno.

Per quanto riguarda la benzina, Calabria e Bolzano sono le prime regioni a superare la soglia di 1,8 euro/litro (1,801), subito dopo la rete autostradale a 1,854 euro. La Campania e il Molise segnano la maggiore crescita dei prezzi della benzina self, con +4,4 cent al litro, equivalenti a 2,20 euro per un pieno.

Secondo Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, gli aumenti evidenziano speculazioni sui carburanti, considerando che non vi è alcuna contrazione reale dell’offerta. Il Governo deve intervenire subito, con controlli della Guardia di Finanza presso distributori e compagnie petrolifere, e riducendo le accise di 10 cent per frenare ulteriori rincari. Dona sottolinea che occorre agire senza temporeggiare, come avvenuto nel precedente Governo, riducendo le accise senza meccanismi complessi che intervengono quando è troppo tardi.

I dati aggiornati al 6 marzo 2026 mostrano che, tra le regioni italiane, i prezzi del gasolio più alti si registrano su autostrade (1,983 €/l), Bolzano (1,969 €/l) e Calabria (1,946 €/l), mentre per la benzina spiccano Calabria e Bolzano (1,801 €/l) seguite dalla Basilicata (1,792 €/l).

L’emergenza prezzi dei carburanti colpisce tutte le regioni italiane, con impatti immediati sul costo del pieno e sulla spesa delle famiglie, rendendo urgente un intervento governativo deciso e immediato.