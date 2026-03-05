(tuttocalciopuglia.com). Dopo il successo per 4-2 contro il Trapani, l’Audace Cerignola sale a quota 45 punti in classifica e consolida il settimo posto dopo trenta giornate di campionato. Al termine della gara del “Monterisi”, il tecnico gialloblù Vincenzo Maiuri ha commentato la prestazione della sua squadra ai microfoni di Antenna Sud.

L’allenatore ha sottolineato soprattutto l’ottimo avvio dei suoi: “Poteva finire anche con un punteggio più largo. Abbiamo fatto quaranta minuti davvero pregevoli, poi abbiamo messo in discussione il risultato allo scadere del primo tempo, facendo rientrare in partita gli avversari”.

Maiuri ha evidenziato anche come nella ripresa il match abbia cambiato ritmo: “Nella seconda frazione la partita ha assunto un carattere diverso. Dobbiamo stare più attenti in alcune situazioni, ma il Trapani resta comunque una squadra forte”.

Il tecnico ha poi fatto i complimenti alla squadra, guardando già al prossimo impegno: “Faccio i complimenti a tutti i giocatori. Da domani cercheremo di preparare al meglio la partita contro l’Atalanta”.

Sull’avversario della prossima giornata, Maiuri ha aggiunto: “L’Atalanta è una squadra che va a uomo senza palla, quindi dovremo trovare le soluzioni giuste per giocare questa gara nel modo migliore”.

Infine un passaggio sulla situazione del Trapani e sul possibile rischio esclusione dal campionato:

“Mi auguro di no, sarebbe una situazione molto dolorosa per loro e comporterebbe anche dei cambiamenti in classifica”. (tuttocalciopuglia.com)