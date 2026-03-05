Edizione n° 5996

BALLON D'ESSAI

CONCORSI FOGGIA // Concorsi al Comune di Foggia, prove tra rinvii e polemiche: slitta a maggio la prova per il funzionario amministrativo
5 Marzo 2026 - ore  18:49

CALEMBOUR

MAKO 4 POLICLINICO FOGGIA // Policlinico di Foggia, arriva il robot MAKO 4: prima installazione in Italia per la chirurgia ortopedica
5 Marzo 2026 - ore  17:32

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cerignola // Cerignola-Trapani, Maiuri: “Quaranta minuti pregevoli, potevamo segnare di più”

MAIURI IN Cerignola-Trapani, Maiuri: “Quaranta minuti pregevoli, potevamo segnare di più”

Maiuri ha evidenziato anche come nella ripresa il match abbia cambiato ritmo

Cerignola-Casarano, Maiuri carica i suoi: “Serve più incisività”

Enzo Maiuri - Fonte Immagine: tuttopotenza.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Marzo 2026
Cerignola // Sport //

(tuttocalciopuglia.com). Dopo il successo per 4-2 contro il Trapani, l’Audace Cerignola sale a quota 45 punti in classifica e consolida il settimo posto dopo trenta giornate di campionato. Al termine della gara del “Monterisi”, il tecnico gialloblù Vincenzo Maiuri ha commentato la prestazione della sua squadra ai microfoni di Antenna Sud.

L’allenatore ha sottolineato soprattutto l’ottimo avvio dei suoi: “Poteva finire anche con un punteggio più largo. Abbiamo fatto quaranta minuti davvero pregevoli, poi abbiamo messo in discussione il risultato allo scadere del primo tempo, facendo rientrare in partita gli avversari”.

Maiuri ha evidenziato anche come nella ripresa il match abbia cambiato ritmo: “Nella seconda frazione la partita ha assunto un carattere diverso. Dobbiamo stare più attenti in alcune situazioni, ma il Trapani resta comunque una squadra forte”.

Il tecnico ha poi fatto i complimenti alla squadra, guardando già al prossimo impegno: “Faccio i complimenti a tutti i giocatori. Da domani cercheremo di preparare al meglio la partita contro l’Atalanta”.

Sull’avversario della prossima giornata, Maiuri ha aggiunto: “L’Atalanta è una squadra che va a uomo senza palla, quindi dovremo trovare le soluzioni giuste per giocare questa gara nel modo migliore”.

Infine un passaggio sulla situazione del Trapani e sul possibile rischio esclusione dal campionato:
Mi auguro di no, sarebbe una situazione molto dolorosa per loro e comporterebbe anche dei cambiamenti in classifica”. (tuttocalciopuglia.com)

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO