Concorsi al Comune di Foggia, prove tra rinvii e polemiche: slitta a maggio la prova per il funzionario amministrativo
5 Marzo 2026 - ore  18:49

Policlinico di Foggia, arriva il robot MAKO 4: prima installazione in Italia per la chirurgia ortopedica
5 Marzo 2026 - ore  17:32

Cerignola travolge il Trapani: 4-2 al "Monterisi"

Cerignola travolge il Trapani: 4-2 al "Monterisi"

Seconda sconfitta consecutiva per Aronica

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Marzo 2026
Cerignola

(lasicilia.it). CERIGNOLA – Seconda sconfitta consecutiva per il Trapani di Salvatore Aronica, battuto 4-2 dall’Audace Cerignola allo stadio “Domenico Monterisi”. I granata pagano soprattutto un primo tempo opaco, chiuso sotto di tre reti, che compromette una gara poi inseguìta senza riuscire a rientrare davvero in partita.

Il Trapani parte anche con una buona occasione: al 9’ Matos mette un pallone invitante al centro per Battimelli, che però non riesce a coordinarsi e viene anticipato da un difensore pugliese. Due minuti più tardi arriva il vantaggio del Cerignola: Ruggiero, servito da Gambale, si libera al tiro e lascia partire un destro a giro imprendibile per Galeotti.

I padroni di casa prendono fiducia e al 30’ raddoppiano: Gambale approfitta di un errore difensivo dei granata e firma il 2-0. Il Trapani fatica a reagire e al 38’ incassa anche il terzo gol, con Paolucci che trova il destro al volo vincente dopo una deviazione, battendo ancora Galeotti.

Nel finale di primo tempo il Trapani prova a riaprire la partita. Dopo un episodio dubbio in area su cui i granata chiedono il rigore, arriva il gol che accorcia le distanze: Celeghin trova la rete del 3-1 prima dell’intervallo. Nella ripresa Aronica prova a cambiare volto alla squadra inserendo Vazquez e La Sorsa per aumentare il peso offensivo. Il Trapani tenta di alzare il baricentro e al 55’ Battimelli va vicino al gol, ma senza fortuna. Quando i granata sembrano poter rientrare in partita, al 77’ arriva il colpo definitivo: Gambale firma la sua doppietta personale e porta il risultato sul 4-1 per il Cerignola.

Nel finale Vazquez accorcia le distanze per il 4-2, ma è troppo tardi per riaprire davvero il match.

Il Trapani torna così dalla trasferta pugliese con una pesante sconfitta. Lo riporta Lasicilia.it

