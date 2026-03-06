FOGGIA – Il Comune di Foggia ha pubblicato le graduatorie finali di due procedure concorsuali bandite lo scorso ottobre per il reclutamento di personale qualificato. Si tratta, in particolare, dei concorsi per due posti di Funzionario Contabile/Specialista economico-statistico e un posto di Funzionario Avvocato. Le graduatorie sono consultabili sull’Albo Pretorio dell’ente, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso del sito istituzionale del Comune e sul Portale del Reclutamento InPA. Per il profilo di Funzionario Contabile/Specialista economico-statistico, oltre ai due vincitori risultano cinque candidati idonei. La graduatoria relativa al concorso per Funzionario Avvocato, invece, comprende sei candidati idonei oltre al vincitore. Le assunzioni saranno formalizzate con un successivo provvedimento dell’amministrazione comunale.

Nel frattempo, l’amministrazione fa sapere che nei prossimi giorni saranno pubblicate anche le graduatorie dei concorsi per Addetto ai Servizi Generali per l’Infanzia (tre posti) e per Funzionario Insegnante (quattro posti).

Restano invece ancora in corso altre due procedure avviate nello stesso periodo, quelle per Funzionario Tecnico e Funzionario Amministrativo. In entrambi i casi si è reso necessario attendere il completamento delle prove per alcuni candidati che hanno richiesto la tutela prevista dall’articolo 7, comma 7, del DPR 487/94, relativa a particolari situazioni di gravidanza o allattamento.

Per il concorso da Funzionario Tecnico, lo scorso 27 febbraio due candidati hanno sostenuto la prova scritta rinviata per tali motivi e il Servizio Personale è ora in attesa dei risultati da parte della commissione esaminatrice per comunicare l’elenco degli ammessi alla prova orale.

Diversa la situazione per il concorso da Funzionario Amministrativo: per due candidate che hanno presentato richiesta analoga, corredata da certificazione medica, la prova scritta è stata calendarizzata per il 22 maggio. Solo dopo l’esito delle prove verrà fissata la data dell’orale con l’elenco dei candidati ammessi.

ll Servizio Personale del Comune di Foggia ha assicurato che ulteriori aggiornamenti saranno comunicati tempestivamente non appena le commissioni concorsuali trasmetteranno i prossimi esiti.