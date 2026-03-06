Edizione n° 5996

Corte dei Conti Puglia: nel 2025 danni per oltre 10 milioni da finanziamenti pubblici a privati

CORTE CONTI Corte dei Conti Puglia: nel 2025 danni per oltre 10 milioni da finanziamenti pubblici a privati

A fornire i dettagli è stato il presidente Pasquale Daddabbo durante la relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario contabile

Corte dei Conti Puglia: nel 2025 danni per oltre 10 milioni da finanziamenti pubblici a privati

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Marzo 2026
Attualità // Economia //

Nel 2025, la Corte dei Conti della Puglia ha accertato, attraverso sentenze, danni superiori a 10 milioni di euro derivanti da finanziamenti pubblici erogati a soggetti privati.

A fornire i dettagli è stato il presidente Pasquale Daddabbo durante la relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario contabile. I fondi contestati provengono da diverse fonti: fondi europei POR 2007/2013 e POR 2014/2020 della Regione Puglia, risorse del PNRR gestite da SIMEST spa su fondi UE, contributi AGEA FEAGA nell’ambito della Politica Agricola Comune (PAC) e risorse del FESR.

Tra le vicende più rilevanti, una sentenza ha condannato, oltre alla società beneficiaria e al suo titolare in provincia di Foggia, anche due dipendenti regionali per un danno di circa 1 milione di euro, legato alla percezione indebita di contributi per interventi forestali.

Un’altra sentenza ha rilevato un danno di circa 4 milioni di euro nel settore turistico, a causa di finanziamenti giustificati con fatture per operazioni inesistenti, con condanne per la società e il suo amministratore in provincia di Lecce.

Questi casi evidenziano le criticità nella gestione dei finanziamenti pubblici e l’importanza del controllo contabile per prevenire abusi e danni all’erario.

Lo riporta ansa.it.

LASCIA UN COMMENTO