Foggia, degrado al capolinea ATAF: la denuncia ironica sui social, “Di notte girano i dinosauri”

FOGGIA – Una denuncia pubblica, accompagnata da toni ironici, per segnalare una situazione di degrado urbano. A diffondere il video sui social è un cittadino foggiano, che ha documentato le condizioni dell’area del capolinea ATAF nel capoluogo dauno.

Nel filmato l’autore mostra quella che definisce, con sarcasmo, una sorta di “bigliettino da visita” della città: immagini che, a suo dire, evidenzierebbero incuria e scarsa attenzione verso uno spazio frequentato quotidianamente da utenti del trasporto pubblico e pendolari.

La segnalazione nel video

Nel suo intervento il cittadino critica apertamente quella che ritiene una mancanza di attenzione da parte delle figure preposte alla gestione e alla manutenzione degli spazi pubblici. Nel video sottolinea come tali responsabilità ricadano su chi è incaricato – e retribuito con risorse pubbliche – di garantire il decoro urbano.

La denuncia è accompagnata da un linguaggio volutamente provocatorio, utilizzato per attirare l’attenzione sulla situazione.

L’ironia: “Arriveranno gli archeologi”

Nel filmato, infatti, il cittadino commenta ironicamente che, davanti a uno scenario del genere, potrebbe essere necessario l’arrivo di un team di archeologi per capire a quale epoca risalga il degrado documentato.

Il passaggio più sarcastico arriva nel finale del video, quando afferma: «Attenzione, di notte a Foggia girano i dinosauri», una battuta con cui intende denunciare quello che considera immobilismo e disattenzione nella gestione di alcune aree della città.

Il tema del decoro urbano

La segnalazione riporta nuovamente al centro del dibattito il tema del decoro urbano a Foggia, spesso oggetto di discussione tra cittadini e amministrazione. Le immagini diffuse sui social rappresentano l’ennesimo appello affinché vengano intensificati controlli e interventi di manutenzione nelle zone più frequentate della città.