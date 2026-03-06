Edizione n° 5996

BALLON D'ESSAI

DELLE NOCI INDAGINI // Favori elettorali in cambio di sostegno politico: chiesto il processo per Delli Noci
6 Marzo 2026 - ore  08:37

CALEMBOUR

SPIAVA VICINE // Spiava le vicine dal pianerottolo e si masturbava: condannato per stalking condominiale
6 Marzo 2026 - ore  09:11

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia, degrado al capolinea ATAF: la denuncia ironica sui social, “Di notte girano i dinosauri”

DENUNCIA CAPOLINEA Foggia, degrado al capolinea ATAF: la denuncia ironica sui social, “Di notte girano i dinosauri”

Le immagini diffuse sui social rappresentano l’ennesimo appello affinché vengano intensificati controlli e interventi

Foggia, degrado al capolinea ATAF: la denuncia ironica sui social, “Di notte girano i dinosauri”

Foggia, degrado al capolinea ATAF: la denuncia ironica sui social, “Di notte girano i dinosauri”

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
6 Marzo 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Una denuncia pubblica, accompagnata da toni ironici, per segnalare una situazione di degrado urbano. A diffondere il video sui social è un cittadino foggiano, che ha documentato le condizioni dell’area del capolinea ATAF nel capoluogo dauno.

Nel filmato l’autore mostra quella che definisce, con sarcasmo, una sorta di “bigliettino da visita” della città: immagini che, a suo dire, evidenzierebbero incuria e scarsa attenzione verso uno spazio frequentato quotidianamente da utenti del trasporto pubblico e pendolari.

La segnalazione nel video

Nel suo intervento il cittadino critica apertamente quella che ritiene una mancanza di attenzione da parte delle figure preposte alla gestione e alla manutenzione degli spazi pubblici. Nel video sottolinea come tali responsabilità ricadano su chi è incaricato – e retribuito con risorse pubbliche – di garantire il decoro urbano.

La denuncia è accompagnata da un linguaggio volutamente provocatorio, utilizzato per attirare l’attenzione sulla situazione.

L’ironia: “Arriveranno gli archeologi”

Nel filmato, infatti, il cittadino commenta ironicamente che, davanti a uno scenario del genere, potrebbe essere necessario l’arrivo di un team di archeologi per capire a quale epoca risalga il degrado documentato.

Il passaggio più sarcastico arriva nel finale del video, quando afferma: «Attenzione, di notte a Foggia girano i dinosauri», una battuta con cui intende denunciare quello che considera immobilismo e disattenzione nella gestione di alcune aree della città.

Il tema del decoro urbano

La segnalazione riporta nuovamente al centro del dibattito il tema del decoro urbano a Foggia, spesso oggetto di discussione tra cittadini e amministrazione. Le immagini diffuse sui social rappresentano l’ennesimo appello affinché vengano intensificati controlli e interventi di manutenzione nelle zone più frequentate della città. 

Foggia, degrado al capolinea ATAF: la denuncia ironica sui social, “Di notte girano i dinosauri”
Foggia, degrado al capolinea ATAF: la denuncia ironica sui social, “Di notte girano i dinosauri”

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO