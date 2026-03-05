Dopo la sconfitta sul campo del Team Altamura, il tecnico del Foggia Michele Pazienza ha analizzato la gara e il momento difficile che sta attraversando la squadra rossonera. L’allenatore ha sottolineato come, nonostante il risultato negativo, la squadra abbia comunque provato a creare occasioni:

“Credo che siamo arrivati al tiro sia nel primo che nel secondo tempo. C’è stata una situazione che è stata valutata in modo errato, ma ormai non possiamo tornare a lavorare su ciò che è successo”.

Pazienza ha poi invitato a evitare alibi e a guardare avanti: “Sta diventando un modo per attribuire responsabilità o per giustificare i risultati. Non abbiamo tempo per farlo. L’Altamura non ha creato particolari situazioni di gioco, ma resta comunque una squadra organizzata che sta disputando un buon campionato”.

Secondo il tecnico, ci sono stati episodi che avrebbero potuto cambiare la partita: “In entrambi i tempi c’è stata quella situazione che poteva portarci alla vittoria”. Nel corso della conferenza Pazienza ha parlato anche della gestione dei portieri: “Ho cercato di conoscere meglio Borbei, ma Perucchini sarà il nostro punto fermo”.

“Oggi siamo in una situazione drammatica, calcisticamente parlando, e dobbiamo restare uniti. Dobbiamo parlare il meno possibile e dare qualcosa in più per uscire da questa situazione”.

Lo riporta foggiacalciomania.com