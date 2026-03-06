Foggia. Nuovo passaggio amministrativo per uno degli interventi finanziati dal PNRR nel quartiere Borgo Croci a Foggia. Con una determinazione dirigenziale dell’Area 8 – Rigenerazione urbana PNRR, il Comune ha disposto il trasferimento delle funzioni di Responsabile unico del progetto (RUP) per i lavori di sostituzione dei capannoni dell’ex istituto d’arte di via San Severo, destinati alla realizzazione di 12 alloggi di edilizia residenziale sociale (ERS).

Il provvedimento stabilisce che l’incarico passa dal geom. Carmelo Fredella all’architetto Silvana Corvino, funzionario tecnico dell’Area 8 Rigenerazione Urbana PNRR, individuata in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

La decisione, firmata dalla dirigente dell’Area 8 arch. Alessia Cordisco, è motivata da esigenze organizzative e dalla redistribuzione dei carichi di lavoro all’interno dell’ufficio.

L’intervento rientra nel Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA), finanziato nell’ambito del PNRR – Missione 5 “Inclusione e Coesione”, componente 2, investimento 2.3. Il progetto complessivo prevede la sostituzione dei capannoni dell’ex istituto d’arte in via San Severo con nuove strutture destinate ad alloggi sociali, per un investimento complessivo di 2,232 milioni di euro. I lavori sono stati aggiudicati alla società Habitat Immobiliare Srl, per un importo di circa 1,51 milioni di euro, mentre il cantiere è stato consegnato all’impresa nel settembre 2023.

A dicembre 2025 è stato approvato il primo stato di avanzamento dei lavori (SAL) relativo alle opere eseguite fino al 5 dicembre, per un importo di circa 152.800 euro oltre IVA. Il trasferimento dell’incarico di RUP non comporta nuovi impegni di spesa per l’ente e rientra nelle normali attività di organizzazione interna dell’amministrazione comunale per garantire la continuità delle opere finanziate dal PNRR.

A cura di GiovannaTambo.