Edizione n° 5997

BALLON D'ESSAI

DELLE NOCI INDAGINI // Favori elettorali in cambio di sostegno politico: chiesto il processo per Delli Noci
6 Marzo 2026 - ore  08:37

CALEMBOUR

SPIAVA VICINE // Spiava le vicine dal pianerottolo e si masturbava: condannato per stalking condominiale
6 Marzo 2026 - ore  09:11

Home // Cronaca // Foggia, strada al buio tra Borgo Incoronata e Santuario: la denuncia di un autista del Tpl

BORGO INCORONATA Foggia, strada al buio tra Borgo Incoronata e Santuario: la denuncia di un autista del Tpl

Un autista del Trasporto Pubblico Locale di Foggia ha denunciato, attraverso alcuni video, le condizioni di via Don Luigi Orione

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
6 Marzo 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Una segnalazione che arriva direttamente da chi quella strada la percorre ogni giorno per lavoro. Un autista del Trasporto Pubblico Locale di Foggia ha denunciato, attraverso alcuni video, le condizioni di via Don Luigi Orione, la strada che collega Borgo Incoronata al Santuario dell’Incoronata.

Secondo quanto raccontato dall’autista, il tratto stradale presenta diverse criticità, soprattutto nelle ore serali e notturne, quando l’illuminazione risulta insufficiente e alcuni lampioni non funzionanti rendono la visibilità particolarmente ridotta.

“Tratti completamente al buio”

Nel video, l’autista mostra come lungo la strada siano presenti diversi punti completamente al buio, con almeno cinque lampioni che – secondo quanto riferisce – non sarebbero funzionanti da tempo.

Una situazione che, a suo dire, crea disagi non solo per chi guida, ma soprattutto per i pedoni che percorrono quel tratto a piedi.

“Spesso si vedono persone che camminano lungo la strada con la torcia del cellulare”, racconta nel video, spiegando che molti residenti sono costretti a illuminarsi il percorso autonomamente per poter camminare in sicurezza.

Nessuna protezione per i pedoni

Un altro aspetto evidenziato riguarda l’assenza di barriere o protezioni laterali lungo entrambi i margini della carreggiata. Chi decide di fare una passeggiata o semplicemente di spostarsi a piedi – ad esempio per portare il cane – si trova quindi a camminare a ridosso della strada.

Per questo motivo l’autista parla di una situazione che riguarda anche la sicurezza stradale, chiedendo maggiore attenzione verso le borgate e le zone più periferiche del territorio comunale.

Via Don Luigi Orione rappresenta di fatto l’unica strada diretta che collega la borgata dell’Incoronata al santuario per chi non dispone di un mezzo proprio. Sul tratto transitano anche due linee del trasporto pubblico, ma con intervalli che possono superare la mezz’ora. Questo porta molti residenti a percorrere la strada a piedi, soprattutto per brevi spostamenti. Nelle sue dichiarazioni, l’autista sottolinea come le borgate meritino la stessa attenzione riservata alle aree centrali della città, soprattutto quando si parla di sicurezza, illuminazione e manutenzione delle strade. La segnalazione, accompagnata dalle immagini girate lungo la strada, riapre così il dibattito sulle condizioni delle infrastrutture nelle aree periferiche del territorio foggiano.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

