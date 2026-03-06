Giornata della Logopedia: screening gratuiti per bambini a Cerignola

In occasione della 22ª Giornata Europea della Logopedia, ASL Foggia promuove l’Open Day “Parlando… s’impara”, un’iniziativa rivolta a bambini tra i 2 e i 6 anni per intercettare segnali di possibili difficoltà di linguaggio e comunicazione. L’evento è realizzato dal Dipartimento Interaziendale per la Gestione Integrata della Riabilitazione (D.I.G.I.R.), diretto dal professor Andrea Santamato, in collaborazione con l’Università degli Studi di Foggia.

Gli screening gratuiti si terranno oggi presso le sedi della Struttura Complessa di Medicina Fisica e Riabilitativa Territoriale di:

Foggia – via Tratturo Castiglione 14

Cerignola – via Milano

Apricena – via Modena

San Severo – via Leuzzi 61

Manfredonia – Centro Cesarano, viale Kennedy 42

San Nicandro Garganico – via Madonna di Lourdes

Il progetto “Parlando… s’impara” ha l’obiettivo di:

Promuovere la consapevolezza sui disturbi del linguaggio, della comunicazione, della voce e della deglutizione

Sensibilizzare sull’ importanza della diagnosi precoce nei bambini

nei bambini Orientare genitori e caregiver verso i percorsi assistenziali dell’ASL Foggia

L’Open Day punta inoltre a sviluppare nei genitori:

Maggiore capacità di osservare le modalità comunicative del bambino

Attenzione alla qualità dell’interazione adulto-bambino

Utilizzo di strategie comunicative facilitanti

Creazione di ambienti comunicativi stimolanti

L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per rilevare precocemente eventuali difficoltà e garantire ai più piccoli un percorso di supporto adeguato e tempestivo.

