Home // Cerignola // Giornata della Logopedia: screening gratuiti per bambini a Cerignola

LOGOPEDIA CERIGNOLA Giornata della Logopedia: screening gratuiti per bambini a Cerignola

In occasione della 22ª Giornata Europea della Logopedia, ASL Foggia promuove l’Open Day "Parlando… s'impara", un’iniziativa rivolta a bambini tra i 2 e i 6 anni

Giornata della Logopedia: screening gratuiti per bambini a Cerignola

Giornata della Logopedia - Fonte Immagine: cerignolaviva.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Marzo 2026
Cerignola // Cronaca //

In occasione della 22ª Giornata Europea della Logopedia, ASL Foggia promuove l’Open Day “Parlando… s’impara”, un’iniziativa rivolta a bambini tra i 2 e i 6 anni per intercettare segnali di possibili difficoltà di linguaggio e comunicazione. L’evento è realizzato dal Dipartimento Interaziendale per la Gestione Integrata della Riabilitazione (D.I.G.I.R.), diretto dal professor Andrea Santamato, in collaborazione con l’Università degli Studi di Foggia.

Gli screening gratuiti si terranno oggi presso le sedi della Struttura Complessa di Medicina Fisica e Riabilitativa Territoriale di:

  • Foggia – via Tratturo Castiglione 14
  • Cerignola – via Milano
  • Apricena – via Modena
  • San Severo – via Leuzzi 61
  • Manfredonia – Centro Cesarano, viale Kennedy 42
  • San Nicandro Garganico – via Madonna di Lourdes

Il progetto “Parlando… s’impara” ha l’obiettivo di:

  • Promuovere la consapevolezza sui disturbi del linguaggio, della comunicazione, della voce e della deglutizione
  • Sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce nei bambini
  • Orientare genitori e caregiver verso i percorsi assistenziali dell’ASL Foggia

L’Open Day punta inoltre a sviluppare nei genitori:

  • Maggiore capacità di osservare le modalità comunicative del bambino
  • Attenzione alla qualità dell’interazione adulto-bambino
  • Utilizzo di strategie comunicative facilitanti
  • Creazione di ambienti comunicativi stimolanti

L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per rilevare precocemente eventuali difficoltà e garantire ai più piccoli un percorso di supporto adeguato e tempestivo.

Lo riporta cerignolaviva.it.

