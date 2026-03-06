Glaucoma, a Foggia un incontro per promuovere la prevenzione

In occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma, in programma dall’8 al 14 marzo, la Sezione Territoriale di Foggia dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, insieme alla Cooperativa Louis Braille Onlus e alla Struttura di Oculistica del Policlinico di Foggia, organizza un momento di informazione e sensibilizzazione dedicato alla prevenzione di una delle principali cause di cecità irreversibile.

L’iniziativa si svolgerà mercoledì 11 marzo alle ore 11 nella Sala Luigi Cardia della Struttura Complessa di Oftalmologia del Policlinico di Foggia, in viale Luigi Pinto. L’appuntamento rientra nel programma nazionale promosso dalla Iapb Italia Ets – Fondazione Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, che ogni anno promuove su tutto il territorio nazionale attività informative e controlli oculistici gratuiti per favorire la diagnosi precoce.

Il glaucoma è una patologia oculare che provoca il progressivo danneggiamento del nervo ottico e, se non individuata e trattata tempestivamente, può portare alla perdita permanente della vista. In Italia si stima che circa un milione di persone ne sia affetto, ma almeno mezzo milione non sa di averlo, perché la malattia nelle fasi iniziali non presenta sintomi evidenti.

Proprio per questo motivo la prevenzione e i controlli oculistici periodici rappresentano lo strumento più efficace per contrastare la malattia. L’incontro di Foggia vuole essere un’occasione di confronto tra istituzioni, associazioni e professionisti della sanità, con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e richiamare l’attenzione dei cittadini sulla tutela della salute visiva.

Ad aprire l’evento saranno i saluti di Salvatore Gallo, presidente della Sezione Territoriale di Foggia dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. L’introduzione sarà affidata a Michele Corcio, già vicepresidente nazionale della Fondazione Iapb Italia e presidente della Cooperativa Louis Braille Onlus di Foggia. Seguiranno gli interventi della professoressa Cristiana Iaculli, direttrice della Struttura Complessa di Oftalmologia del Policlinico di Foggia, e del professor Ermete Giancipoli, oculista.

Durante l’incontro si parlerà delle caratteristiche del glaucoma, spesso definito “malattia silenziosa”, proprio perché nelle prime fasi non provoca disturbi percepibili, e dell’importanza di sottoporsi a controlli oculistici regolari, soprattutto dopo i 40 anni o in presenza di fattori di rischio.

Per conoscere tutte le iniziative organizzate in Italia durante la Settimana Mondiale del Glaucoma è possibile consultare il sito ufficiale della campagna www.settimanaglaucoma.it.

Lo riporta foggiatoday.it.