Home // Cronaca // Il Policlinico di Foggia punta sull’innovazione: la chirurgia robotica come leva strategica

Il Policlinico Foggia avvia un ambizioso percorso di innovazione tecnologica per potenziare le attività di chirurgia ortopedica protesica

Policlinico Riuniti - immagine d'archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Marzo 2026
Cronaca // Foggia //

Il Policlinico Foggia avvia un ambizioso percorso di innovazione tecnologica per potenziare le attività di chirurgia ortopedica protesica, inserendosi in un più ampio programma di ammodernamento delle dotazioni e di sviluppo dell’alta specializzazione clinica.

L’introduzione di sistemi robotici di ultima generazione nelle sale operatorie rappresenta un passo fondamentale per qualificare i percorsi assistenziali, migliorare standard di qualità e sicurezza e supportare i professionisti sanitari con strumenti sempre più precisi. L’uso di tecnologie avanzate contribuisce a migliorare gli esiti clinici, ridurre le complicanze e favorire un recupero più rapido dei pazienti.

L’innovazione tecnologica è una leva strategica per lo sviluppo del sistema sanitario e per il miglioramento della qualità dell’assistenza”, dichiara il Commissario Straordinario del Policlinico Foggia, Giuseppe Pasqualone. “Il potenziamento della chirurgia robotica rafforza il ruolo del Policlinico come centro di riferimento per l’alta specializzazione e per l’adozione di soluzioni tecnologiche avanzate”.

Pasqualone sottolinea come questo risultato sia stato possibile grazie alla collaborazione istituzionale con la Regione Puglia, che continua a sostenere i programmi di innovazione e ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie regionali.

L’iniziativa “Innovazione Tecnologica per il potenziamento della chirurgia robotica” è finanziata dalla Regione Puglia nell’ambito del Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, Azione 8.4, per un importo complessivo di 6.149.500 euro, confermando l’impegno per rendere il Policlinico Foggia un polo di eccellenza clinica e tecnologica.

