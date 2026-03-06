La prigionia alleata in Italia: Foggia protagonista del primo incontro di “Ché Storia”

Grande partecipazione di pubblico ha caratterizzato il primo appuntamento del ciclo “Ché Storia. Racconti contemporanei in Fondazione”, promosso dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e ospitato nella sala “Rosa del Vento” giovedì 5 marzo.

Protagonista della serata è stata la storica Isabella Insolvibile, per la prima volta a Foggia, che ha approfondito il tema “La prigionia alleata in Italia. 1940-1943”, ricostruendo il sistema dei campi di prigionia dove furono detenuti circa 70.000 soldati catturati principalmente sul fronte nordafricano.

La studiosa ha spiegato come la spartizione dei prigionieri tra Germania e Italia riflettesse le aree di influenza dei due alleati, con i detenuti italiani provenienti soprattutto dalle campagne militari in Nord Africa e appartenenti a diversi Paesi del Commonwealth, tra cui Canada, Australia, Nuova Zelanda e Sudafrica.

Particolare attenzione è stata dedicata al campo di prigionia n. 132 di Foggia, attivo tra gennaio e agosto 1943, dove i soldati sudafricani bianchi lavoravano nella costruzione delle piste di atterraggio nei dintorni della città. La professoressa Insolvibile ha evidenziato le difficili condizioni di vita, tra ristrettezze alimentari, privazioni e episodi di malversazione, sottolineando come questa pagina della storia sia stata a lungo trascurata nel discorso pubblico.

La conversazione, moderata dalla giornalista Mara Cinquepalmi, ha valorizzato un approfondito lavoro archivistico basato su fonti italiane e internazionali, tra cui documenti militari, dell’Archivio Apostolico Vaticano e del Comitato Internazionale della Croce Rossa.

Il presidente della Fondazione, Filippo Santigliano, ha ricordato come il ciclo si inserisca in un impegno culturale consolidato, volto a promuovere la conoscenza storica e la memoria attraverso iniziative come le “Domeniche con la Storia”, il ciclo “La Storia in Capitanata” e il Progetto Memoria per le scuole locali.

Il prossimo incontro di “Ché Storia” si terrà il 24 aprile con la storica Benedetta Calandra, che approfondirà la storia politica e sociale dell’Argentina nel corso della lezione “Argentina. Biografia di una nazione dall’indipendenza a oggi”.