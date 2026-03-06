Edizione n° 5996

FOGGIA STORIA La prigionia alleata in Italia: Foggia protagonista del primo incontro di “Ché Storia”

Grande partecipazione di pubblico ha caratterizzato il primo appuntamento del ciclo "Ché Storia. Racconti contemporanei in Fondazione"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Marzo 2026
Grande partecipazione di pubblico ha caratterizzato il primo appuntamento del ciclo “Ché Storia. Racconti contemporanei in Fondazione”, promosso dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e ospitato nella sala “Rosa del Vento” giovedì 5 marzo.

Protagonista della serata è stata la storica Isabella Insolvibile, per la prima volta a Foggia, che ha approfondito il tema “La prigionia alleata in Italia. 1940-1943”, ricostruendo il sistema dei campi di prigionia dove furono detenuti circa 70.000 soldati catturati principalmente sul fronte nordafricano.

La studiosa ha spiegato come la spartizione dei prigionieri tra Germania e Italia riflettesse le aree di influenza dei due alleati, con i detenuti italiani provenienti soprattutto dalle campagne militari in Nord Africa e appartenenti a diversi Paesi del Commonwealth, tra cui Canada, Australia, Nuova Zelanda e Sudafrica.

Particolare attenzione è stata dedicata al campo di prigionia n. 132 di Foggia, attivo tra gennaio e agosto 1943, dove i soldati sudafricani bianchi lavoravano nella costruzione delle piste di atterraggio nei dintorni della città. La professoressa Insolvibile ha evidenziato le difficili condizioni di vita, tra ristrettezze alimentari, privazioni e episodi di malversazione, sottolineando come questa pagina della storia sia stata a lungo trascurata nel discorso pubblico.

La conversazione, moderata dalla giornalista Mara Cinquepalmi, ha valorizzato un approfondito lavoro archivistico basato su fonti italiane e internazionali, tra cui documenti militari, dell’Archivio Apostolico Vaticano e del Comitato Internazionale della Croce Rossa.

Il presidente della Fondazione, Filippo Santigliano, ha ricordato come il ciclo si inserisca in un impegno culturale consolidato, volto a promuovere la conoscenza storica e la memoria attraverso iniziative come le “Domeniche con la Storia”, il ciclo “La Storia in Capitanata” e il Progetto Memoria per le scuole locali.

Il prossimo incontro di “Ché Storia” si terrà il 24 aprile con la storica Benedetta Calandra, che approfondirà la storia politica e sociale dell’Argentina nel corso della lezione “Argentina. Biografia di una nazione dall’indipendenza a oggi”.

