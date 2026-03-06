Edizione n° 5997

BALLON D'ESSAI

DELLE NOCI INDAGINI // Favori elettorali in cambio di sostegno politico: chiesto il processo per Delli Noci
6 Marzo 2026 - ore  08:37

CALEMBOUR

SPIAVA VICINE // Spiava le vicine dal pianerottolo e si masturbava: condannato per stalking condominiale
6 Marzo 2026 - ore  09:11

Home // Manfredonia // La primavera nell’agro sipontino arriva, come ogni anno, con un mese di anticipo (FOTO)

PRIMAVERA MANFREDONIA La primavera nell’agro sipontino arriva, come ogni anno, con un mese di anticipo (FOTO)

Si registra una straordinaria fioritura di rigogliose piante di asfodeli e di ferule

COPERTINA- Manfredonia- OPHIRIS SIPONTENSIS - La bellissima Orchidea endemica dell'agro sipontino

COPERTINA- Manfredonia- OPHIRIS SIPONTENSIS - La bellissima Orchidea endemica dell'agro sipontino

AUTORE:
Franco Rinaldi
PUBBLICATO IL:
6 Marzo 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Già da circa quindici giorni — e quest’anno in modo particolare grazie alle abbondanti piogge — nell’agro sipontino, con quasi un mese di anticipo rispetto alla primavera, si registra una straordinaria fioritura di rigogliose piante di asfodeli e di ferule, che hanno letteralmente invaso il territorio, soprattutto tra le piante di fichi d’India.

Sono inoltre puntualmente sbocciate le mozzafiato orchidee, gli iris, i gigli e vari tipi di fiorellini e piccole margherite che, come ogni anno, anticipano di circa un mese l’arrivo della primavera.

Voglio inoltre evidenziare che le rigogliose piante di ferule e di asfodeli hanno ricoperto il territorio sipontino come non mai. Nella zona del Parco degli Aranci (a nord della città), e non solo in quella parte dell’agro sipontino, è possibile ammirare, tra le piante di ferule e di asfodeli, meravigliose orchidee e altri tipi di fiori spontanei.

Tra le splendide orchidee da osservare spiccano vari tipi di Ophrys, tra cui la stupenda Ophrys sipontensis (endemica del nostro territorio); diverse specie di Serapias; la Barlia robertiana; Orchis collina; Orchis italica; Orchis morio; Orchis papilionacea; Orchis ustulata; Orchis quadripunctata, oltre ad altri esemplari ibridi.

Tra gli altri siti dell’agro di Manfredonia dove, prima dell’arrivo della primavera, crescono orchidee e fiori spontanei, si possono indicare: la Zona D32; i prati della zona della chiesa di San Giuseppe (quartiere Monticchio); la zona di Monte Aquilone (Monde Chelone), sulla statale 89 per Foggia; e il territorio che va dalla zona Posta Rosa verso Manfredonia.

Nelle zone collinari di San Salvatore, Ruggiano e in altri siti della frazione Montagna, le orchidee e i fiori spontanei crescono invece con un leggero ritardo rispetto alle zone pianeggianti.

Va detto, infine, che in questo periodo — tra le gustose erbe spontanee commestibili che crescono nel nostro territorio, sia pianeggiante che collinare — si raccolgono i prelibati asparagi selvatici (Asparagus acutifolius), principe delle verdure spontanee.

Questi ultimi, a causa del loro impegnativo reperimento, vengono spesso venduti a caro prezzo dai terrazzani, gli “spargiaiule”. Essi, oltre agli asparagi selvatici, raccolgono nelle nostre campagne — per poi venderle in città — anche altre gustosissime verdure spontanee commestibili: ruche (rucola), cicorje (cicorie), cemammarèlle (erba dalle cime amare), ceme dòlce (cime dolci), lattuchèlla salvagge (acetosella), jete (bietole), caccialèbbre o caccialèpre (terracrepolo o latticrepolo), sínepe (senape) e i prelibati — ma spinosi — cardungille (cardo tenero).

Signori, la natura non si smentisce mai e può fare a meno dell’uomo. L’uomo, invece, ha bisogno della natura; purtroppo, però, è spesso la causa principale della sua distruzione.

fotogallery

ZONA A NORD DI MANFREDONIA-FIORITURA ECCEZIONALE DI PIANTE DI FERULE E DI ASFODELI
ZONA A NORD DI MANFREDONIA-FIORITURA ECCEZIONALE DI PIANTE DI FERULE E DI ASFODELI
COPERTINA- Manfredonia- OPHIRIS SIPONTENSIS - La bellissima Orchidea endemica dell'agro sipontino
COPERTINA- Manfredonia- OPHIRIS SIPONTENSIS – La bellissima Orchidea endemica dell’agro sipontino

LASCIA UN COMMENTO