Già da circa quindici giorni — e quest’anno in modo particolare grazie alle abbondanti piogge — nell’agro sipontino, con quasi un mese di anticipo rispetto alla primavera, si registra una straordinaria fioritura di rigogliose piante di asfodeli e di ferule, che hanno letteralmente invaso il territorio, soprattutto tra le piante di fichi d’India.

Sono inoltre puntualmente sbocciate le mozzafiato orchidee, gli iris, i gigli e vari tipi di fiorellini e piccole margherite che, come ogni anno, anticipano di circa un mese l’arrivo della primavera.

Voglio inoltre evidenziare che le rigogliose piante di ferule e di asfodeli hanno ricoperto il territorio sipontino come non mai. Nella zona del Parco degli Aranci (a nord della città), e non solo in quella parte dell’agro sipontino, è possibile ammirare, tra le piante di ferule e di asfodeli, meravigliose orchidee e altri tipi di fiori spontanei.

Tra le splendide orchidee da osservare spiccano vari tipi di Ophrys, tra cui la stupenda Ophrys sipontensis (endemica del nostro territorio); diverse specie di Serapias; la Barlia robertiana; Orchis collina; Orchis italica; Orchis morio; Orchis papilionacea; Orchis ustulata; Orchis quadripunctata, oltre ad altri esemplari ibridi.

Tra gli altri siti dell’agro di Manfredonia dove, prima dell’arrivo della primavera, crescono orchidee e fiori spontanei, si possono indicare: la Zona D32; i prati della zona della chiesa di San Giuseppe (quartiere Monticchio); la zona di Monte Aquilone (Monde Chelone), sulla statale 89 per Foggia; e il territorio che va dalla zona Posta Rosa verso Manfredonia.

Nelle zone collinari di San Salvatore, Ruggiano e in altri siti della frazione Montagna, le orchidee e i fiori spontanei crescono invece con un leggero ritardo rispetto alle zone pianeggianti.

Va detto, infine, che in questo periodo — tra le gustose erbe spontanee commestibili che crescono nel nostro territorio, sia pianeggiante che collinare — si raccolgono i prelibati asparagi selvatici (Asparagus acutifolius), principe delle verdure spontanee.

Questi ultimi, a causa del loro impegnativo reperimento, vengono spesso venduti a caro prezzo dai terrazzani, gli “spargiaiule”. Essi, oltre agli asparagi selvatici, raccolgono nelle nostre campagne — per poi venderle in città — anche altre gustosissime verdure spontanee commestibili: ruche (rucola), cicorje (cicorie), cemammarèlle (erba dalle cime amare), ceme dòlce (cime dolci), lattuchèlla salvagge (acetosella), jete (bietole), caccialèbbre o caccialèpre (terracrepolo o latticrepolo), sínepe (senape) e i prelibati — ma spinosi — cardungille (cardo tenero).

Signori, la natura non si smentisce mai e può fare a meno dell’uomo. L’uomo, invece, ha bisogno della natura; purtroppo, però, è spesso la causa principale della sua distruzione.

