Manfredonia, aperture straordinarie per il rilascio delle carte d’identità in vista del referendum

In occasione delle consultazioni elettorali in programma il 22 e 23 marzo 2026, il Comune ha disposto aperture straordinarie dell’ufficio dedicato al rilascio delle carte d’identità, con l’obiettivo di agevolare i cittadini che devono rinnovare o richiedere il documento necessario per votare.
L’ufficio sarà quindi accessibile al pubblico in diverse giornate e fasce orarie aggiuntive rispetto al normale servizio.
Il calendario delle aperture straordinarie è il seguente:
Giovedì 5 marzo dalle 15:00 alle 19:00
Venerdì 6 marzo dalle 15:00 alle 19:00
Sabato 7 marzo dalle 09:00 alle 13:00
Lunedì 9 marzo dalle 15:00 alle 19:00
Mercoledì 11 marzo dalle 15:00 alle 19:00
Giovedì 12 marzo dalle 15:00 alle 19:00
Venerdì 13 marzo dalle 15:00 alle 19:00
Sabato 14 marzo dalle 09:00 alle 13:00
Lunedì 16 marzo dalle 15:00 alle 19:00
Mercoledì 18 marzo dalle 15:00 alle 19:00
Giovedì 19 marzo dalle 15:00 alle 19:00
Per facilitare l’accesso al servizio è inoltre attiva la prenotazione online attraverso il portale del Comune di Manfredonia, nella sezione dedicata ai servizi di prenotazione. L’iniziativa punta a garantire tempi più rapidi e un’organizzazione più efficiente delle richieste, soprattutto in vista dell’appuntamento elettorale.
Lo riporta comune.manfredonia.fg.it.
