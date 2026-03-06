Edizione n° 5997

BALLON D'ESSAI

DELLE NOCI INDAGINI // Favori elettorali in cambio di sostegno politico: chiesto il processo per Delli Noci
6 Marzo 2026 - ore  08:37

CALEMBOUR

SPIAVA VICINE // Spiava le vicine dal pianerottolo e si masturbava: condannato per stalking condominiale
6 Marzo 2026 - ore  09:11

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, aperture straordinarie per il rilascio delle carte d’identità in vista del referendum

MANFREDONIA ELEZIONI Manfredonia, aperture straordinarie per il rilascio delle carte d’identità in vista del referendum

Il Comune ha disposto aperture straordinarie dell’ufficio dedicato al rilascio delle carte d’identità, con l’obiettivo di agevolare i cittadini che devono rinnovare o richiedere il documento necessario per votare

Manfredonia, aperture straordinarie per il rilascio delle carte d’identità in vista del referendum

PALAZZO SORGENTE (IMMAGINE D'ARCHIVIO)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Marzo 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

In occasione delle consultazioni elettorali in programma il 22 e 23 marzo 2026, il Comune ha disposto aperture straordinarie dell’ufficio dedicato al rilascio delle carte d’identità, con l’obiettivo di agevolare i cittadini che devono rinnovare o richiedere il documento necessario per votare.

L’ufficio sarà quindi accessibile al pubblico in diverse giornate e fasce orarie aggiuntive rispetto al normale servizio.

Il calendario delle aperture straordinarie è il seguente:

Giovedì 5 marzo dalle 15:00 alle 19:00
Venerdì 6 marzo dalle 15:00 alle 19:00
Sabato 7 marzo dalle 09:00 alle 13:00
Lunedì 9 marzo dalle 15:00 alle 19:00
Mercoledì 11 marzo dalle 15:00 alle 19:00
Giovedì 12 marzo dalle 15:00 alle 19:00
Venerdì 13 marzo dalle 15:00 alle 19:00
Sabato 14 marzo dalle 09:00 alle 13:00
Lunedì 16 marzo dalle 15:00 alle 19:00
Mercoledì 18 marzo dalle 15:00 alle 19:00
Giovedì 19 marzo dalle 15:00 alle 19:00

Per facilitare l’accesso al servizio è inoltre attiva la prenotazione online attraverso il portale del Comune di Manfredonia, nella sezione dedicata ai servizi di prenotazione. L’iniziativa punta a garantire tempi più rapidi e un’organizzazione più efficiente delle richieste, soprattutto in vista dell’appuntamento elettorale.

Lo riporta comune.manfredonia.fg.it.

1 commenti su "Manfredonia, aperture straordinarie per il rilascio delle carte d’identità in vista del referendum"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO