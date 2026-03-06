Edizione n° 5997

BALLON D'ESSAI

DELLE NOCI INDAGINI // Favori elettorali in cambio di sostegno politico: chiesto il processo per Delli Noci
6 Marzo 2026 - ore  08:37

CALEMBOUR

SPIAVA VICINE // Spiava le vicine dal pianerottolo e si masturbava: condannato per stalking condominiale
6 Marzo 2026 - ore  09:11

Home // Manfredonia //

MANFREDONIA DEGRADO Manfredonia, cittadino denuncia il degrado urbano: “Servono interventi urgenti oltre alla potatura degli alberi”

Il cittadino esprime forte amarezza per le condizioni della città: «Sono stanco di vedere Manfredonia ridotta in queste condizioni di degrado assoluto»

Manfredonia, cittadino denuncia il degrado urbano: "Servono interventi urgenti oltre alla potatura degli alberi"

Manfredonia, cittadino denuncia il degrado urbano

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
6 Marzo 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Un grido di protesta, accompagnato da fotografie scattate in diverse zone della città, arriva da un cittadino sipontino che denuncia lo stato di degrado in cui verserebbero alcune aree urbane e chiede interventi più ampi da parte dell’Amministrazione comunale.

Il cittadino, attraverso un post pubblico, esprime forte amarezza per le condizioni della città: «Sono stanco di vedere Manfredonia ridotta in queste condizioni di degrado assoluto», scrive, sottolineando come negli ultimi giorni sia stata avviata la potatura degli alberi, intervento ritenuto necessario ma non sufficiente a risolvere le criticità presenti sul territorio.

Secondo quanto segnalato, accanto alla manutenzione del verde pubblico resterebbero irrisolti altri problemi che, a suo dire, si trascinano da anni. Durante un breve giro in alcune zone della città, il cittadino avrebbe documentato con fotografie diversi punti caratterizzati da situazioni di incuria e mancata manutenzione.

Le immagini – che mostrerebbero solo una parte delle criticità presenti – sono state condivise con l’obiettivo di attirare l’attenzione dell’Amministrazione comunale e sollecitare interventi tempestivi.

«Spero che il sindaco e gli assessori possano vedere questo post e intervenire al più presto», conclude il cittadino nel suo appello.

A cura di Michele Solatia.

1 commenti su "Manfredonia, cittadino denuncia il degrado urbano: “Servono interventi urgenti oltre alla potatura degli alberi”"

  1. Carj amministratori della città, atteso che non girate per le vie e zone e della città e se lo fate ad occhi bendati…,. preso atto di ciò, è la città che viene da voi… sperando che con le foto e video vedete ciò che non vedete de visu.

Lascia un commento

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

LASCIA UN COMMENTO