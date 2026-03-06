Il Consiglio comunale di Manfredonia ha confermato per il 2026 i prezzi di cessione delle aree comunali destinate alla residenza pubblica e alle attività produttive e terziarie. La decisione è stata adottata nella seduta del 27 febbraio nell’ambito delle deliberazioni collegate alla definizione del bilancio comunale. In particolare, il prezzo medio di cessione delle aree fabbricabili destinate alla residenza pubblica resta fissato a 24,51 euro al metro quadrato, mentre quello delle aree comunali destinate alle attività produttive nella zona PIP rimane pari a 18,42 euro al metro quadrato.

I valori indicati si intendono al netto del contributo di costruzione, cioè degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione previsti dalla normativa edilizia. Inoltre i prezzi fanno riferimento alla superficie territoriale complessiva, comprensiva delle aree destinate a strade e standard urbanistici.

Secondo quanto evidenziato nella deliberazione, non sono emerse condizioni tali da giustificare un aggiornamento dei prezzi rispetto a quelli stabiliti nel 2025. Pertanto l’amministrazione ha ritenuto opportuno confermare i valori già in vigore anche per l’anno in corso. La decisione tiene conto anche della necessità di mantenere un equilibrio tra le esigenze di sviluppo urbanistico e produttivo del territorio e la sostenibilità economica degli interventi edilizi e imprenditoriali.

La delibera è stata approvata con 16 voti favorevoli e 5 contrari e dichiarata immediatamente eseguibile.

A cura di Michele Solatia.