Edizione n° 5997

BALLON D'ESSAI

DELLE NOCI INDAGINI // Favori elettorali in cambio di sostegno politico: chiesto il processo per Delli Noci
6 Marzo 2026 - ore  08:37

CALEMBOUR

SPIAVA VICINE // Spiava le vicine dal pianerottolo e si masturbava: condannato per stalking condominiale
6 Marzo 2026 - ore  09:11

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, confermati i prezzi delle aree comunali per edilizia e attività produttive

MANFREDONIA EDILIZIA Manfredonia, confermati i prezzi delle aree comunali per edilizia e attività produttive

Nessuna variazione per il 2026: il Consiglio mantiene le stesse tariffe stabilite nel 2025

Manfredonia, confermati i prezzi delle aree comunali per edilizia e attività produttive

Consiglio Comunale Manfredonia - Fonte Immagine: norbaonline.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
6 Marzo 2026
Manfredonia // Politica //

Il Consiglio comunale di Manfredonia ha confermato per il 2026 i prezzi di cessione delle aree comunali destinate alla residenza pubblica e alle attività produttive e terziarie. La decisione è stata adottata nella seduta del 27 febbraio nell’ambito delle deliberazioni collegate alla definizione del bilancio comunale. In particolare, il prezzo medio di cessione delle aree fabbricabili destinate alla residenza pubblica resta fissato a 24,51 euro al metro quadrato, mentre quello delle aree comunali destinate alle attività produttive nella zona PIP rimane pari a 18,42 euro al metro quadrato.

I valori indicati si intendono al netto del contributo di costruzione, cioè degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione previsti dalla normativa edilizia. Inoltre i prezzi fanno riferimento alla superficie territoriale complessiva, comprensiva delle aree destinate a strade e standard urbanistici.

Secondo quanto evidenziato nella deliberazione, non sono emerse condizioni tali da giustificare un aggiornamento dei prezzi rispetto a quelli stabiliti nel 2025. Pertanto l’amministrazione ha ritenuto opportuno confermare i valori già in vigore anche per l’anno in corso. La decisione tiene conto anche della necessità di mantenere un equilibrio tra le esigenze di sviluppo urbanistico e produttivo del territorio e la sostenibilità economica degli interventi edilizi e imprenditoriali.

La delibera è stata approvata con 16 voti favorevoli e 5 contrari e dichiarata immediatamente eseguibile.

A cura di Michele Solatia.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO