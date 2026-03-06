Edizione n° 5997

Home // Manfredonia // Manfredonia. Diretta streaming Consiglio Comunale del 6 Marzo 2026

CONSIGLIO COMUNALE MF Manfredonia. Diretta streaming Consiglio Comunale del 6 Marzo 2026

Trattazione interrogazioni presentate dai consiglieri comunali.

Manfredonia, Consiglio Comunale convocato il 6 marzo

Consiglio Comunale Manfredonia - Fonte Immagine: norbaonline.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Marzo 2026
Manfredonia // Politica //

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE, MANFREDONIA – 06 MARZO 2026

Ordine del giorno

1 commenti su "Manfredonia. Diretta streaming Consiglio Comunale del 6 Marzo 2026"

  1. Mi sa che alla c&c appena il comune fu sciolto ha avuto il posto fisso l’ex assessore Lauriola Antonella giunta Rotice 🤣è un caso? Ho e meritograzia?maaaaaaaaaaa….e viva L ‘ITALIA ….e io cittadino pago !!!!!!!!!!

