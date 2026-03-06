Il Consiglio comunale di Manfredonia ha approvato la conferma delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2026, mantenendo invariata la pressione fiscale rispetto all’esercizio precedente. La decisione è stata adottata durante la seduta consiliare del 27 febbraio, con 16 voti favorevoli e 5 contrari.

La deliberazione stabilisce che per l’anno in corso resteranno valide le stesse aliquote già applicate nel 2025, come riportato nel prospetto elaborato tramite il sistema informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’atto si inserisce nel quadro delle decisioni necessarie alla definizione del bilancio di previsione 2026-2028 e alla manovra tributaria dell’ente. Secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, l’IMU non si applica alle abitazioni principali, ad eccezione delle categorie catastali di lusso (A/1, A/8 e A/9). Restano invece soggetti all’imposta gli altri immobili, con aliquote stabilite nei limiti previsti dalla legislazione statale.

Il Comune ha inoltre confermato il sistema di detrazioni e riduzioni previsto dalla normativa vigente. Tra queste figurano le riduzioni del 50% della base imponibile per fabbricati di interesse storico o artistico e per immobili dichiarati inagibili o inabitabili, nonché agevolazioni per le abitazioni concesse in comodato d’uso a parenti di primo grado che le utilizzano come residenza principale.

La conferma delle aliquote rientra anche nelle condizioni imposte dal piano di riequilibrio pluriennale a cui il Comune di Manfredonia ha aderito negli anni scorsi, che richiede l’applicazione delle tariffe tributarie nella misura massima consentita dalla normativa per garantire la sostenibilità dei conti pubblici.

Con l’approvazione del provvedimento, l’amministrazione dovrà ora trasmettere il prospetto delle aliquote al Ministero dell’Economia attraverso il Portale del federalismo fiscale entro i termini stabiliti dalla legge, affinché sia pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze.