Nell’Aula Consiliare del Comune di Manfredonia è stato presentato ufficialmente il nuovo bando “Si può fare in sicurezza Manfredonia 2026”, da oggi aperto alle candidature. L’iniziativa è rivolta ai giovani del territorio e rappresenta un’opportunità concreta per ragazze e ragazzi tra i 16 e i 30 anni di trasformare le proprie idee in progetti reali, grazie a un contributo economico che può arrivare fino a 3.500 euro.

Il bando è destinato a chi desidera proporre eventi, progetti artistici, iniziative di volontariato o attività rivolte alla comunità, con l’obiettivo di stimolare partecipazione e creatività tra le nuove generazioni. Le candidature possono essere presentate da oggi attraverso il sito www.sipuofare.net, nella sezione dedicata alla Puglia.

Per facilitare la partecipazione e offrire un aiuto concreto nella preparazione delle proposte, l’amministrazione comunale ha attivato uno sportello informativo presso la sede del Comune di Manfredonia, operativo ogni martedì e giovedì dalle 16 alle 19, dove i giovani interessati potranno ricevere supporto nella compilazione e nell’invio dei progetti.

Il sindaco Domenico La Marca ha sottolineato il valore dell’iniziativa, evidenziando come sostenere e ascoltare i giovani significhi investire nel futuro della città. Secondo il primo cittadino, il progetto rappresenta un segnale chiaro di fiducia verso le nuove generazioni, chiamate a diventare protagoniste dello sviluppo e della crescita della comunità.

Sulla stessa linea anche l’assessora al Welfare e alla Cultura Maria Teresa Valente, che ha ricordato come questa seconda edizione rafforzi un percorso già avviato, capace di dimostrare quanto i giovani sappiano esprimere visione, responsabilità e capacità di trasformare le idee in azioni concrete. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di accompagnare i ragazzi lungo questo percorso, offrendo strumenti, tutoraggio e fiducia, creando così nuove opportunità e contribuendo a prevenire situazioni di fragilità sociale.