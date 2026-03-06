Edizione n° 5997

BALLON D'ESSAI

DELLE NOCI INDAGINI // Favori elettorali in cambio di sostegno politico: chiesto il processo per Delli Noci
6 Marzo 2026 - ore  08:37

CALEMBOUR

SPIAVA VICINE // Spiava le vicine dal pianerottolo e si masturbava: condannato per stalking condominiale
6 Marzo 2026 - ore  09:11

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia lancia il bando “Si Può Fare”: fino a 3.500 euro per i progetti dei giovani

MANFREDONIA BANDO Manfredonia lancia il bando “Si Può Fare”: fino a 3.500 euro per i progetti dei giovani

L’iniziativa è rivolta ai giovani del territorio e rappresenta un’opportunità concreta per ragazze e ragazzi tra i 16 e i 30 anni di trasformare le proprie idee in progetti reali

Manfredonia lancia il bando “Si Può Fare”: fino a 3.500 euro per i progetti dei giovani

Manfredonia, progetto “Si Può Fare”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Marzo 2026
Manfredonia // Politica //

Nell’Aula Consiliare del Comune di Manfredonia è stato presentato ufficialmente il nuovo bando “Si può fare in sicurezza Manfredonia 2026”, da oggi aperto alle candidature. L’iniziativa è rivolta ai giovani del territorio e rappresenta un’opportunità concreta per ragazze e ragazzi tra i 16 e i 30 anni di trasformare le proprie idee in progetti reali, grazie a un contributo economico che può arrivare fino a 3.500 euro.

Il bando è destinato a chi desidera proporre eventi, progetti artistici, iniziative di volontariato o attività rivolte alla comunità, con l’obiettivo di stimolare partecipazione e creatività tra le nuove generazioni. Le candidature possono essere presentate da oggi attraverso il sito www.sipuofare.net, nella sezione dedicata alla Puglia.

Per facilitare la partecipazione e offrire un aiuto concreto nella preparazione delle proposte, l’amministrazione comunale ha attivato uno sportello informativo presso la sede del Comune di Manfredonia, operativo ogni martedì e giovedì dalle 16 alle 19, dove i giovani interessati potranno ricevere supporto nella compilazione e nell’invio dei progetti.

Il sindaco Domenico La Marca ha sottolineato il valore dell’iniziativa, evidenziando come sostenere e ascoltare i giovani significhi investire nel futuro della città. Secondo il primo cittadino, il progetto rappresenta un segnale chiaro di fiducia verso le nuove generazioni, chiamate a diventare protagoniste dello sviluppo e della crescita della comunità.

Sulla stessa linea anche l’assessora al Welfare e alla Cultura Maria Teresa Valente, che ha ricordato come questa seconda edizione rafforzi un percorso già avviato, capace di dimostrare quanto i giovani sappiano esprimere visione, responsabilità e capacità di trasformare le idee in azioni concrete. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di accompagnare i ragazzi lungo questo percorso, offrendo strumenti, tutoraggio e fiducia, creando così nuove opportunità e contribuendo a prevenire situazioni di fragilità sociale.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO