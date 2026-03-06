Edizione n° 5997

BALLON D'ESSAI

DELLE NOCI INDAGINI // Favori elettorali in cambio di sostegno politico: chiesto il processo per Delli Noci
6 Marzo 2026 - ore  08:37

CALEMBOUR

SPIAVA VICINE // Spiava le vicine dal pianerottolo e si masturbava: condannato per stalking condominiale
6 Marzo 2026 - ore  09:11

Home // Manfredonia // Manfredonia, prelievo dal fondo di riserva per il referendum del 22 e 23 marzo

MANFREDONIA REFERENDUM Manfredonia, prelievo dal fondo di riserva per il referendum del 22 e 23 marzo

Il Consiglio comunale prende atto della decisione della Giunta per finanziare le spese organizzative

Scrutatori - ph comune.manfredonia.fg.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
6 Marzo 2026
Manfredonia // Politica //

Il Consiglio comunale di Manfredonia ha preso atto del prelievo dal fondo di riserva disposto dalla Giunta comunale per far fronte alle spese necessarie allo svolgimento del referendum popolare confermativo previsto per i giorni 22 e 23 marzo 2026. Il provvedimento deriva da una deliberazione adottata dalla Giunta l’11 febbraio scorso, con cui è stata autorizzata la variazione di bilancio in esercizio provvisorio per garantire la copertura delle spese organizzative legate alla consultazione elettorale. Il referendum riguarda la legge costituzionale sulle norme in materia di ordinamento giurisdizionale e sull’istituzione della Corte disciplinare. Per consentire il corretto svolgimento della consultazione, il Comune ha dovuto destinare risorse aggiuntive per la gestione dei seggi, l’organizzazione amministrativa e gli adempimenti logistici previsti dalla normativa elettorale.

La normativa sugli enti locali stabilisce che i prelievi dal fondo di riserva siano di competenza della Giunta comunale, la quale è poi tenuta a comunicarli al Consiglio entro i termini previsti dal regolamento di contabilità.

Nel corso della seduta il Consiglio ha dunque preso formalmente atto della decisione dell’esecutivo, come previsto dal Testo unico degli enti locali. La discussione si inserisce nel quadro delle attività amministrative necessarie alla gestione delle consultazioni elettorali e referendarie previste dalla normativa nazionale.

A cura di Michele Solatia.

Lascia un commento

