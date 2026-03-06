Il Consiglio comunale di Manfredonia ha preso atto del prelievo dal fondo di riserva disposto dalla Giunta comunale per far fronte alle spese necessarie allo svolgimento del referendum popolare confermativo previsto per i giorni 22 e 23 marzo 2026. Il provvedimento deriva da una deliberazione adottata dalla Giunta l’11 febbraio scorso, con cui è stata autorizzata la variazione di bilancio in esercizio provvisorio per garantire la copertura delle spese organizzative legate alla consultazione elettorale. Il referendum riguarda la legge costituzionale sulle norme in materia di ordinamento giurisdizionale e sull’istituzione della Corte disciplinare. Per consentire il corretto svolgimento della consultazione, il Comune ha dovuto destinare risorse aggiuntive per la gestione dei seggi, l’organizzazione amministrativa e gli adempimenti logistici previsti dalla normativa elettorale.

La normativa sugli enti locali stabilisce che i prelievi dal fondo di riserva siano di competenza della Giunta comunale, la quale è poi tenuta a comunicarli al Consiglio entro i termini previsti dal regolamento di contabilità.

Nel corso della seduta il Consiglio ha dunque preso formalmente atto della decisione dell’esecutivo, come previsto dal Testo unico degli enti locali. La discussione si inserisce nel quadro delle attività amministrative necessarie alla gestione delle consultazioni elettorali e referendarie previste dalla normativa nazionale.

A cura di Michele Solatia.