Il Consiglio comunale di Manfredonia ha approvato i valori indicativi delle aree fabbricabili da utilizzare come riferimento per il calcolo dell’IMU nell’annualità 2026. Il provvedimento, votato nella seduta del 27 febbraio, conferma sostanzialmente i valori già stabiliti per il 2025. La deliberazione definisce i parametri di riferimento per determinare la base imponibile delle aree edificabili, che viene individuata nel valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Per stabilire tale valore si tiene conto di diversi elementi, tra cui la zona urbanistica, l’indice di edificabilità, la destinazione d’uso e i prezzi medi di mercato di terreni con caratteristiche analoghe.

Nonostante il contesto economico caratterizzato dall’aumento dei costi energetici e delle materie prime, l’amministrazione comunale ha ritenuto di non procedere ad aggiornamenti al rialzo dei valori. Secondo quanto evidenziato nella deliberazione, infatti, l’attuale situazione del mercato immobiliare e le difficoltà legate all’attuazione degli strumenti urbanistici stanno rallentando la rivalutazione dei terreni edificabili.

La tabella dei valori indicativi, predisposta dall’ufficio tecnico comunale e allegata alla deliberazione, distingue le aree in base alle diverse zone omogenee del Piano regolatore generale. Si tratta di valori di orientamento che non hanno carattere vincolante ma che rappresentano un supporto tecnico per i contribuenti e per l’attività di accertamento del Comune.

La delibera stabilisce inoltre specifici criteri di riduzione del valore nei casi in cui l’edificazione sia subordinata alla preventiva approvazione di piani attuativi. In assenza di piano attuativo il valore di riferimento viene ridotto al 20%, mentre sale al 75% nel caso di piano adottato e al 100% con piano definitivamente approvato. Il provvedimento è stato approvato con 16 voti favorevoli e 5 contrari ed è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

A cura di Michele Solatia.