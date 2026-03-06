Il Consiglio comunale di Manfredonia ha approvato definitivamente la variante urbanistica necessaria alla realizzazione del progetto di delocalizzazione dell’impianto di sollevamento idrico, intervento strategico per il sistema di approvvigionamento dell’acqua nel territorio. Il progetto, denominato P1701, riguarda la costruzione di un nuovo impianto a servizio del serbatoio di compenso di Coppa Pilla e delle reti che alimentano i comuni di Monte Sant’Angelo e San Giovanni Rotondo, oltre alle aree limitrofe.

L’opera è stata progettata da Acquedotto Pugliese nell’ambito del piano degli investimenti del servizio idrico integrato e nasce dall’esigenza di sostituire l’attuale impianto, ormai obsoleto e situato in una zona ad alta densità abitativa.

Tra le principali opere previste figurano: la realizzazione del nuovo impianto di sollevamento nell’area del serbatoio Massocchi; una vasca di accumulo con locali tecnici e cabina elettrica; una condotta principale in pressione DN600; tre ulteriori linee di collegamento con diametri DN250, DN400 e DN500 per circa 2,2 chilometri di sviluppo complessivo.

Dal punto di vista urbanistico, l’intervento non risultava pienamente compatibile con alcune destinazioni previste dal Piano regolatore generale. Per questo motivo il Consiglio comunale ha dovuto approvare una variante allo strumento urbanistico e contestualmente apporre il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate dalle opere. Il provvedimento è stato adottato dopo la fase di pubblicazione prevista dalla legge, durante la quale non sono pervenute osservazioni da parte dei cittadini o dei proprietari delle aree coinvolte. L’approvazione della variante consente ora di procedere con le successive fasi amministrative e tecniche necessarie alla realizzazione dell’opera.