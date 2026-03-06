Edizione n° 5997

Manfredonia, via libera alla nuova infrastruttura idrica: variante urbanistica per l'impianto di sollevamento

MANFREDONIA IMPIANTO SOLLEVAMENTO Manfredonia, via libera alla nuova infrastruttura idrica: variante urbanistica per l’impianto di sollevamento

L’opera è stata progettata da Acquedotto Pugliese nell’ambito del piano degli investimenti del servizio idrico integrato

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
6 Marzo 2026
Manfredonia // Politica //

Il Consiglio comunale di Manfredonia ha approvato definitivamente la variante urbanistica necessaria alla realizzazione del progetto di delocalizzazione dell’impianto di sollevamento idrico, intervento strategico per il sistema di approvvigionamento dell’acqua nel territorio.  Il progetto, denominato P1701, riguarda la costruzione di un nuovo impianto a servizio del serbatoio di compenso di Coppa Pilla e delle reti che alimentano i comuni di Monte Sant’Angelo e San Giovanni Rotondo, oltre alle aree limitrofe.

L’opera è stata progettata da Acquedotto Pugliese nell’ambito del piano degli investimenti del servizio idrico integrato e nasce dall’esigenza di sostituire l’attuale impianto, ormai obsoleto e situato in una zona ad alta densità abitativa.

Tra le principali opere previste figurano: la realizzazione del nuovo impianto di sollevamento nell’area del serbatoio Massocchi; una vasca di accumulo con locali tecnici e cabina elettrica; una condotta principale in pressione DN600; tre ulteriori linee di collegamento con diametri DN250, DN400 e DN500 per circa 2,2 chilometri di sviluppo complessivo

Dal punto di vista urbanistico, l’intervento non risultava pienamente compatibile con alcune destinazioni previste dal Piano regolatore generale. Per questo motivo il Consiglio comunale ha dovuto approvare una variante allo strumento urbanistico e contestualmente apporre il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate dalle opere. Il provvedimento è stato adottato dopo la fase di pubblicazione prevista dalla legge, durante la quale non sono pervenute osservazioni da parte dei cittadini o dei proprietari delle aree coinvolte. L’approvazione della variante consente ora di procedere con le successive fasi amministrative e tecniche necessarie alla realizzazione dell’opera.

2 commenti su "Manfredonia, via libera alla nuova infrastruttura idrica: variante urbanistica per l’impianto di sollevamento"

  1. Si vuole sperare che con questa nuova opera venga eliminato lo sversamento di “acqua potabile” a mare attraverso il canalone S. LAZZARO, proveniente dal vetusto impianto di sollevamento che non si poteva modificare, a detta dei tecnici eaap, quand’anche dalla terra già si poteva far ripartire il mezzo in avaria su Marte… ? Misteri terrestri o qualcos’altro ?

  2. A propodiyo di impianto di sollevamento Eaap.
    Verificate o fate verificare il crollo parziale del tetto dell’impianto di sollevamento di Via Scaloria… in disuso ed abbandonato a se stesso.
    Un’altra opera che è sinonimo di degrado per quanti transitano per la predetta via e più in generale per Manfredonia.

