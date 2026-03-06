Edizione n° 5997

Monte Sant'Angelo, sparatoria in città. Il sindaco D'Arienzo: "Non possiamo restare indifferenti"

D'ARIENZO SPARATORIA Monte Sant’Angelo, sparatoria in città. Il sindaco D’Arienzo: “Non possiamo restare indifferenti”

Una sparatoria avvenuta nella serata di ieri nel centro di Monte Sant’Angelo ha riacceso l’attenzione sul tema della sicurezza in città. A intervenire pubblicamente è stato il sindaco Pierpaolo d’Arienzo, che in un messaggio diffuso sui social ha parlato di un episodio “grave” che non può essere considerato un fatto isolato.

PH COMUNE MONTE SANT'ANGELO

IL SINDACO DI MONTE PIERPAOLO D'ARIENZO - PH COMUNE MONTE SANT'ANGELO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Marzo 2026
Manfredonia

MONTE SANT’ANGELO – Una sparatoria avvenuta nella serata di ieri nel centro di Monte Sant’Angelo ha riacceso l’attenzione sul tema della sicurezza in città. A intervenire pubblicamente è stato il sindaco Pierpaolo d’Arienzo, che in un messaggio diffuso sui social ha parlato di un episodio “grave” che non può essere considerato un fatto isolato.

Il primo cittadino ha sottolineato come negli ultimi mesi si stiano registrando segnali preoccupanti legati a fenomeni di criminalità e disagio giovanile. “Stiamo assistendo a situazioni che ci preoccupano sempre di più: spaccio di droga, furti, aggressioni e ragazzi sempre più giovani coinvolti in dinamiche che generano tensioni e comportamenti pericolosi”, ha dichiarato.

D’Arienzo ha rivolto un appello alle forze dell’ordine, ringraziandole per il lavoro quotidiano svolto sul territorio e chiedendo un ulteriore rafforzamento dei controlli per garantire la sicurezza della comunità.

Un messaggio diretto è stato rivolto anche ai giovani. “Non rovinate la vostra vita. Chi delinque imbocca un percorso che porta solo problemi, dipendenze, violenza e conseguenze che possono segnare per sempre il futuro”, ha affermato il sindaco, invitando i ragazzi a scegliere percorsi positivi legati allo studio, al lavoro, allo sport e alle proprie passioni.

Il primo cittadino ha inoltre richiamato il ruolo delle famiglie e della comunità educante, sottolineando l’importanza del dialogo e della presenza nella crescita dei più giovani. “Nessuno può sentirsi estraneo a quello che sta accadendo”, ha aggiunto.

“Monte Sant’Angelo è una comunità forte, fatta di persone perbene, associazioni, educatori e volontari che lavorano ogni giorno con i giovani. Proprio per questo non possiamo accettare che droga e violenza provino a prendersi i nostri spazi e il futuro dei nostri ragazzi”, ha concluso.

L’amministrazione comunale ha assicurato che continuerà a collaborare con le istituzioni e a sostenere iniziative educative e sociali per prevenire fenomeni di devianza giovanile.

