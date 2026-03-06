Edizione n° 5996

BALLON D'ESSAI

DELLE NOCI INDAGINI // Favori elettorali in cambio di sostegno politico: chiesto il processo per Delli Noci
6 Marzo 2026 - ore  08:37

CALEMBOUR

SPIAVA VICINE // Spiava le vicine dal pianerottolo e si masturbava: condannato per stalking condominiale
6 Marzo 2026 - ore  09:11

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // MTB South Experience: prima tappa sui Monti Dauni in memoria di Gianpier Clima

MONTI DAUNI MTB South Experience: prima tappa sui Monti Dauni in memoria di Gianpier Clima

Il raduno dei partecipanti avverrà alle 9 presso Masseria Lauri a Biccari, lungo la Strada Provinciale 132, cuore del turismo esperienziale immerso nella natura

MTB South Experience: prima tappa sui Monti Dauni in memoria di Gianpier Clima

MTB South Experience: prima tappa sui Monti Dauni in memoria di Gianpier Clima

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Marzo 2026
Cronaca // Eventi //

La prima tappa del circuito Mountain Bike South Experience 2026 parte dalla Puglia domenica 15 marzo, dedicata alla memoria di Gianpier Clima, filmmaker giramondo e appassionato interprete della filosofia MTB. L’evento inaugura il calendario MTBSE esplorando i suggestivi Monti Dauni.

L’organizzazione, per la quinta edizione consecutiva, è affidata all’A.S.D. MTB Puglia, guidata dal presidente Francesco Velluto e da Giancarlo Casoli, presidente del Comitato provinciale Federciclismo Foggia. Il raduno dei partecipanti avverrà alle 9 presso Masseria Lauri a Biccari, lungo la Strada Provinciale 132, cuore del turismo esperienziale immerso nella natura.

Sono previsti due percorsi:

  • Cicloturistica EASY (34 km, D+ 200 m): adatta a tutti, attraversa la Via Francigena e le arterie rurali fino a Lucera, toccando la Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta e la Fortezza Svevo Angioina, su fondo misto di asfalto e ghiaia.
  • Percorso HARD (40 km, D+ 1200 m): più impegnativo, conduce a Biccari, sale sul Monte Cornacchia (1151 m) attraverso il Sentiero Frassati e i nuovi trail boschivi, con sosta al Lago Pescara e ristoro al Parco Daunia Avventura. È adatto solo a pedalatori esperti con buona forma fisica e attrezzatura adeguata.

Durante la manifestazione, sarà intitolato un sentiero sul Monte Cornacchia a Gianpier Clima, scomparso il 21 gennaio 2026. Una targa commemorativa celebrerà il suo contributo nel raccontare con passione il territorio attraverso i suoi video reportage. La partecipazione alle cicloescursioni è gratuita per chi ha conosciuto Gianpier e condiviso con lui la passione per la mountain bike.

Monti Dauni Mtb on Tour rappresenta la prima di nove tappe del circuito MTBSE 2026, progetto ideato da Alfonso Cassella per promuovere e valorizzare le aree interne di Puglia e Campania.

Per informazioni e iscrizioni: Francesco Velluto 328.2873800; Giancarlo Casoli 346.2179600.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO