La prima tappa del circuito Mountain Bike South Experience 2026 parte dalla Puglia domenica 15 marzo, dedicata alla memoria di Gianpier Clima, filmmaker giramondo e appassionato interprete della filosofia MTB. L’evento inaugura il calendario MTBSE esplorando i suggestivi Monti Dauni.

L’organizzazione, per la quinta edizione consecutiva, è affidata all’A.S.D. MTB Puglia, guidata dal presidente Francesco Velluto e da Giancarlo Casoli, presidente del Comitato provinciale Federciclismo Foggia. Il raduno dei partecipanti avverrà alle 9 presso Masseria Lauri a Biccari, lungo la Strada Provinciale 132, cuore del turismo esperienziale immerso nella natura.

Sono previsti due percorsi:

Cicloturistica EASY (34 km, D+ 200 m) : adatta a tutti, attraversa la Via Francigena e le arterie rurali fino a Lucera , toccando la Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta e la Fortezza Svevo Angioina , su fondo misto di asfalto e ghiaia.

: adatta a tutti, attraversa la e le arterie rurali fino a , toccando la e la , su fondo misto di asfalto e ghiaia. Percorso HARD (40 km, D+ 1200 m): più impegnativo, conduce a Biccari, sale sul Monte Cornacchia (1151 m) attraverso il Sentiero Frassati e i nuovi trail boschivi, con sosta al Lago Pescara e ristoro al Parco Daunia Avventura. È adatto solo a pedalatori esperti con buona forma fisica e attrezzatura adeguata.

Durante la manifestazione, sarà intitolato un sentiero sul Monte Cornacchia a Gianpier Clima, scomparso il 21 gennaio 2026. Una targa commemorativa celebrerà il suo contributo nel raccontare con passione il territorio attraverso i suoi video reportage. La partecipazione alle cicloescursioni è gratuita per chi ha conosciuto Gianpier e condiviso con lui la passione per la mountain bike.

Monti Dauni Mtb on Tour rappresenta la prima di nove tappe del circuito MTBSE 2026, progetto ideato da Alfonso Cassella per promuovere e valorizzare le aree interne di Puglia e Campania.

Per informazioni e iscrizioni: Francesco Velluto 328.2873800; Giancarlo Casoli 346.2179600.