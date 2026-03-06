Edizione n° 5997

BALLON D'ESSAI

DELLE NOCI INDAGINI // Favori elettorali in cambio di sostegno politico: chiesto il processo per Delli Noci
6 Marzo 2026 - ore  08:37

CALEMBOUR

SPIAVA VICINE // Spiava le vicine dal pianerottolo e si masturbava: condannato per stalking condominiale
6 Marzo 2026 - ore  09:11

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Economia // Rc Auto, Foggia tra le province con i premi più alti: aumento del 13,8% in un anno

RC AUTO FOGGIA Rc Auto, Foggia tra le province con i premi più alti: aumento del 13,8% in un anno

La provincia più cara della Puglia è Barletta-Andria-Trani, dove a febbraio 2026 il premio medio ha raggiunto 704,73 euro

Rc Auto, Foggia tra le province con i premi più alti: aumento del 13,8% in un anno

Auto - ph Ilsole24Ore

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Marzo 2026
Economia // Economia //

Continuano a salire i costi dell’assicurazione auto in Italia. Secondo l’analisi di Segugio.it, portale specializzato nella comparazione online di prodotti assicurativi e finanziari, a febbraio 2026 il premio medio nazionale per la Rc Auto ha raggiunto i 492 euro. Rispetto allo stesso periodo del 2025, quando la media era di 446,82 euro, l’aumento è stato di circa 50 euro all’anno, pari al +10,1%. Anche su base mensile si registra un incremento: rispetto a gennaio 2026, quando il prezzo medio era di 473,46 euro, il costo è cresciuto di quasi 20 euro, con un aumento del +3,9%.

Il valore registrato a febbraio rappresenta uno dei livelli più alti dell’ultimo anno, secondo solo al picco di luglio, quando il premio medio nazionale aveva raggiunto i 492,97 euro.

La situazione appare ancora più onerosa in Puglia. Il premio medio Rc Auto nella regione ha toccato i 563,94 euro, una cifra nettamente superiore alla media nazionale e in crescita del +12,7% rispetto a dodici mesi fa. Tra le coperture accessorie più richieste spicca l’assistenza stradale, scelta dal 41,8% degli automobilisti, con un costo medio di 21,92 euro. Più costosa invece la garanzia furto e incendio, che ha un prezzo medio di 327,09 euro l’anno ed è sottoscritta nel 10,1% dei casi.

L’analisi dei profili degli assicurati pugliesi evidenzia che oltre un terzo dei proprietari di veicoli, pari al 34,2%, ha tra i 45 e i 59 anni, mentre il 24,7% supera i 60 anni. Molto più contenuta la quota dei più giovani: gli under 25 rappresentano appena il 3,7% del totale.

A livello provinciale emerge una forte disparità nei costi. La provincia più cara della Puglia è Barletta-Andria-Trani, dove a febbraio 2026 il premio medio ha raggiunto 704,73 euro, con un aumento del +24,1% su base annua. Subito dopo si colloca la provincia di Foggia, con una media di 667,34 euro e un incremento del +13,8% rispetto allo scorso anno.

All’estremo opposto si trova la provincia di Lecce, che resta la meno costosa della regione con un premio medio di 490,06 euro, nonostante un aumento del +14,1% rispetto a febbraio 2025. Taranto è invece la provincia dove i prezzi sono cresciuti meno, con un incremento del +7,5% e un costo medio annuo di 560,63 euro.

Lo riporta foggiatoday.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO