Rc Auto, Foggia tra le province con i premi più alti: aumento del 13,8% in un anno

Continuano a salire i costi dell’assicurazione auto in Italia. Secondo l’analisi di Segugio.it, portale specializzato nella comparazione online di prodotti assicurativi e finanziari, a febbraio 2026 il premio medio nazionale per la Rc Auto ha raggiunto i 492 euro. Rispetto allo stesso periodo del 2025, quando la media era di 446,82 euro, l’aumento è stato di circa 50 euro all’anno, pari al +10,1%. Anche su base mensile si registra un incremento: rispetto a gennaio 2026, quando il prezzo medio era di 473,46 euro, il costo è cresciuto di quasi 20 euro, con un aumento del +3,9%.

Il valore registrato a febbraio rappresenta uno dei livelli più alti dell’ultimo anno, secondo solo al picco di luglio, quando il premio medio nazionale aveva raggiunto i 492,97 euro.

La situazione appare ancora più onerosa in Puglia. Il premio medio Rc Auto nella regione ha toccato i 563,94 euro, una cifra nettamente superiore alla media nazionale e in crescita del +12,7% rispetto a dodici mesi fa. Tra le coperture accessorie più richieste spicca l’assistenza stradale, scelta dal 41,8% degli automobilisti, con un costo medio di 21,92 euro. Più costosa invece la garanzia furto e incendio, che ha un prezzo medio di 327,09 euro l’anno ed è sottoscritta nel 10,1% dei casi.

L’analisi dei profili degli assicurati pugliesi evidenzia che oltre un terzo dei proprietari di veicoli, pari al 34,2%, ha tra i 45 e i 59 anni, mentre il 24,7% supera i 60 anni. Molto più contenuta la quota dei più giovani: gli under 25 rappresentano appena il 3,7% del totale.

A livello provinciale emerge una forte disparità nei costi. La provincia più cara della Puglia è Barletta-Andria-Trani, dove a febbraio 2026 il premio medio ha raggiunto 704,73 euro, con un aumento del +24,1% su base annua. Subito dopo si colloca la provincia di Foggia, con una media di 667,34 euro e un incremento del +13,8% rispetto allo scorso anno.

All’estremo opposto si trova la provincia di Lecce, che resta la meno costosa della regione con un premio medio di 490,06 euro, nonostante un aumento del +14,1% rispetto a febbraio 2025. Taranto è invece la provincia dove i prezzi sono cresciuti meno, con un incremento del +7,5% e un costo medio annuo di 560,63 euro.

