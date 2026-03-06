Scontro in tv tra Conte e Sallusti a DiMartedì: “Venditore di pentole”

Tensione in diretta televisiva durante la trasmissione DiMartedì su LA7, dove si è consumato un acceso confronto tra il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e il giornalista Alessandro Sallusti. Al centro del dibattito il governo guidato da Giorgia Meloni e il referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo.

Il confronto si è subito infiammato quando Sallusti ha difeso l’operato dell’esecutivo, criticando duramente le posizioni dell’ex premier e richiamando una vecchia definizione di Beppe Grillo. Il giornalista ha infatti ricordato come il fondatore del M5s lo avesse soprannominato “il mago di Oz”, accusandolo di saper manipolare le opinioni. Conte ha reagito immediatamente chiedendo: “Ha qualcosa da dire sui temi o deve offendere?”.

Il dibattito si è poi spostato sul referendum sulla giustizia e sulla riforma promossa dal ministro Carlo Nordio, criticata dal leader pentastellato. Conte ha accusato il governo di voler affermare “il primato della politica sulla magistratura”, sostenendo che la politica dovrebbe invece dimostrare la propria autorevolezza condannando le violazioni del diritto internazionale e non sottraendosi alle indagini giudiziarie.

Lo scontro si è ulteriormente acceso quando la discussione ha toccato la guerra a Gaza. Conte ha parlato di decine di migliaia di vittime palestinesi, mentre Sallusti ha respinto la definizione di genocidio, sostenendo che si tratta di una guerra e di una strage, ma non di genocidio.

La polemica è poi approdata sul caso che coinvolse l’ex magistrato Luca Palamara. Conte ha ricordato che alcuni magistrati sono stati radiati o hanno lasciato la toga, mentre alcuni politici coinvolti sarebbero stati protetti dal Parlamento che non autorizzò l’uso delle intercettazioni. Secondo il leader del M5s, la degenerazione dei partiti rappresenta un problema più grave delle correnti nella magistratura.

Nel botta e risposta finale i toni si sono fatti ancora più duri. Sallusti ha accusato Conte di comportarsi “come un venditore di pentole”, provocando la reazione immediata dell’ex presidente del Consiglio. Conte ha rivendicato alcune scelte fatte quando era a Palazzo Chigi, ricordando di aver fatto dimettere il sottosegretario Armando Siri durante un’inchiesta giudiziaria, e ha concluso con un avvertimento diretto al giornalista: “Stia attento a come parla con me”.

