MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA) – Tensione ieri sera, nel centro di Monte Sant’Angelo, dove un uomo di 44 anni è rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco.

L’episodio è avvenuto intorno alle 20.30 in piazza Duca d’Aosta, dove, per cause ancora in fase di accertamento, sono stati esplosi alcuni colpi di pistola che hanno raggiunto la vittima. Il ferito, Simone Daniele, nato a San Giovanni Rotondo il 5 novembre 1981, ha riportato una ferita tra l’addome e la coscia, nella regione inguinale destra. Subito soccorso dai sanitari del 118, l’uomo è stato inizialmente trasportato presso il punto di primo intervento di Monte Sant’Angelo.

Dopo essere stato stabilizzato dal personale sanitario, il 44enne è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo. Secondo quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. Sul grave episodio stanno indagando i carabinieri della compagnia di Manfredonia, che hanno avviato immediatamente gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti.

Secondo le prime informazioni investigative, sarebbe già stato individuato il presunto autore del ferimento, un uomo già noto alle forze dell’ordine.

Le indagini sono in corso per chiarire movente e dinamica della sparatoria, avvenuta in una zona centrale della cittadina garganica.