Edizione n° 5997

BALLON D'ESSAI

DELLE NOCI INDAGINI // Favori elettorali in cambio di sostegno politico: chiesto il processo per Delli Noci
6 Marzo 2026 - ore  08:37

CALEMBOUR

SPIAVA VICINE // Spiava le vicine dal pianerottolo e si masturbava: condannato per stalking condominiale
6 Marzo 2026 - ore  09:11

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // TARI 2026 a Manfredonia: confermate le tariffe 2025 in attesa del nuovo piano rifiuti

TARI MANFREDONIA TARI 2026 a Manfredonia: confermate le tariffe 2025 in attesa del nuovo piano rifiuti

Il Consiglio comunale approva un provvedimento ponte per il ciclo di programmazione 2026-2028.

Ase Manfredonia: variazione oraria del Centro Comunale di Raccolta per attività di formazione

MANFREDONIA, RACCOLTA RIFIUTI (IMMAGINE D'ARCHIVIO)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Marzo 2026
Manfredonia // Politica //

Il Consiglio comunale di Manfredonia ha deciso di confermare per il 2026 le tariffe TARI già applicate nel 2025, approvando un provvedimento ponte in attesa della definizione delle nuove tariffe basate sul piano economico finanziario del servizio rifiuti.

La deliberazione è stata adottata nella seduta del 27 febbraio con 16 voti favorevoli e 5 contrari, nell’ambito delle decisioni necessarie alla predisposizione del bilancio di previsione per il triennio 2026-2028. La TARI è la tassa destinata a coprire i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Le tariffe devono essere determinate sulla base del piano economico finanziario del servizio, validato dall’autorità competente secondo il metodo tariffario stabilito da ARERA.

Nel caso di Manfredonia, il Consiglio ha scelto di confermare temporaneamente le tariffe già in vigore, in attesa dell’aggiornamento del piano finanziario e della successiva determinazione delle nuove tariffe per il 2026. Il provvedimento consente comunque all’amministrazione comunale di procedere con l’approvazione del bilancio di previsione anche in assenza delle nuove tariffe definitive. Una volta definito il piano economico finanziario del servizio rifiuti, il Consiglio potrà aggiornare gli importi attraverso una successiva variazione di bilancio. Anche questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per consentire l’avanzamento della programmazione finanziaria dell’ente.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO