Il Consiglio comunale di Manfredonia ha deciso di confermare per il 2026 le tariffe TARI già applicate nel 2025, approvando un provvedimento ponte in attesa della definizione delle nuove tariffe basate sul piano economico finanziario del servizio rifiuti.

La deliberazione è stata adottata nella seduta del 27 febbraio con 16 voti favorevoli e 5 contrari, nell’ambito delle decisioni necessarie alla predisposizione del bilancio di previsione per il triennio 2026-2028. La TARI è la tassa destinata a coprire i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Le tariffe devono essere determinate sulla base del piano economico finanziario del servizio, validato dall’autorità competente secondo il metodo tariffario stabilito da ARERA.

Nel caso di Manfredonia, il Consiglio ha scelto di confermare temporaneamente le tariffe già in vigore, in attesa dell’aggiornamento del piano finanziario e della successiva determinazione delle nuove tariffe per il 2026. Il provvedimento consente comunque all’amministrazione comunale di procedere con l’approvazione del bilancio di previsione anche in assenza delle nuove tariffe definitive. Una volta definito il piano economico finanziario del servizio rifiuti, il Consiglio potrà aggiornare gli importi attraverso una successiva variazione di bilancio. Anche questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per consentire l’avanzamento della programmazione finanziaria dell’ente.