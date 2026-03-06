Edizione n° 5996

BALLON D'ESSAI

DELLE NOCI INDAGINI // Favori elettorali in cambio di sostegno politico: chiesto il processo per Delli Noci
6 Marzo 2026 - ore  08:37

CALEMBOUR

SPIAVA VICINE // Spiava le vicine dal pianerottolo e si masturbava: condannato per stalking condominiale
6 Marzo 2026 - ore  09:11

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Telecamere nascoste nelle case: studenti e minorenni vittime di spionaggio

TELECAMERE NASCOSTE Telecamere nascoste nelle case: studenti e minorenni vittime di spionaggio

Nuovi sviluppi emergono nell'inchiesta all'Aquila su un 56enne indagato per aver installato microcamere negli appartamenti dati in affitto

Telecamere nascoste nelle case: studenti e minorenni vittime di spionaggio

Telecamere nascoste - ph Leggo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Marzo 2026
Cronaca // Primo piano //

Nuovi sviluppi emergono nell’inchiesta all’Aquila su un 56enne indagato per aver installato microcamere negli appartamenti dati in affitto, spingendo l’inchiesta verso scenari sempre più gravi. Le videocamere avrebbero ripreso la vita quotidiana di studenti, professionisti e allievi della Scuola di ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, le registrazioni risalgono a prima del 2022, con l’attività illecita iniziata a partire dal 2019, il che fa ipotizzare un numero crescente di vittime spiati nei bagni delle abitazioni.

Le denunce di affittuari e ospiti sono salite a 47, mentre il 56enne, titolare di un bar in città, è sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento agli alloggi di sua proprietà in via degli Acquaviva.

Le indagini si sviluppano su due fronti principali: l’interferenza illecita nella vita privata per l’installazione dei dispositivi di ripresa in ambienti privati e la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, ipotesi emersa successivamente per valutare la possibile circolazione dei filmati. Gli investigatori stanno anche verificando la presenza di immagini di minorenni tra i video acquisiti.

Lo riporta leggo.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO