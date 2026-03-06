Nuovi sviluppi emergono nell’inchiesta all’Aquila su un 56enne indagato per aver installato microcamere negli appartamenti dati in affitto, spingendo l’inchiesta verso scenari sempre più gravi. Le videocamere avrebbero ripreso la vita quotidiana di studenti, professionisti e allievi della Scuola di ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, le registrazioni risalgono a prima del 2022, con l’attività illecita iniziata a partire dal 2019, il che fa ipotizzare un numero crescente di vittime spiati nei bagni delle abitazioni.

Le denunce di affittuari e ospiti sono salite a 47, mentre il 56enne, titolare di un bar in città, è sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento agli alloggi di sua proprietà in via degli Acquaviva.

Le indagini si sviluppano su due fronti principali: l’interferenza illecita nella vita privata per l’installazione dei dispositivi di ripresa in ambienti privati e la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, ipotesi emersa successivamente per valutare la possibile circolazione dei filmati. Gli investigatori stanno anche verificando la presenza di immagini di minorenni tra i video acquisiti.

Lo riporta leggo.it.