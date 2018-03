Di:

Scandalo finanziamenti, stop di Schiavone: nuova legge per i fondi ultima modifica: da

Bari – “E’ ormai urgente voltare pagina, riformare i partiti e approvare una nuova legge sui finanziamenti alla politica. La gestione allegra dei rimborsi elettorali che emerge dalle inchieste che coinvolgono la ex Margherita e la Lega Nord dimostra, senza nessun di dubbio, che la politica ricade sempre nei soliti vizi”. Lo dice in una nota il consigliere regionale dell’IdV“Vizi ancora più gravi quando si tratta di denaro pubblico, vizi ancora più insopportabili quando il Paese vive una crisi senza precedenti, che obbliga a grandi sacrifici il tessuto imprenditoriale e le famiglie. Bisognerebbe cominciare con l’eliminare la definizione ipocrita di rimborso per quello che è, invece, un vero finanziamento. Ai partiti non viene rimborsato quanto speso per la campagna elettorale, ma quattro volte e mezzo di più. Un vero affare, per i partiti, non per i cittadini costretti a tirare la cinghia”.“Occorrono controlli tanto più serrati quanto più i partiti che beneficiano del contributo sono a carattere familiare, o “padronale”.. In una gestione personalistica del partito, infatti, il controllo dei finanziamenti è fondamentale per continuare a garantirsi il ruolo di padre-padrone, di capo assoluto.Occorre uscire dalla gestione personale e opaca del denaro pubblico. Denaro che viene generosamente incassato in base ai consensi ottenuti sul territorio, ma che non viene ripartito sul territorio. Nelle città, nei paesi, sono i militanti e i dirigenti a sopportare i costi della politica”.“Occorre trasparenza nella gestione dei rimborsi. Sono necessari controlli pubblici sistematici e continui. Non basta la rendicontazione delle spese, non bastano i bilanci compilati dai commercialisti amici. È quindi indifferibile il cambiamento delle normative sulla trasparenza e i controlli dei bilanci dei partiti., con l’obbligo di sottoporre i bilanci alla verifica e alla certificazione da parte di società di revisione esterne e indipendenti, con l’attribuzione dei controlli alla Corte dei Conti”.Redazione Stato