Orta Nova, 5 pistole e due fucili in casa, arrestato incensurato (VIDEO)

Orta Nova – Ihanno rinvenuto un vero e proprio arsenale costituito da pistole, fucili e munizioni nel corso di una perquisizione effettuata a Orta Nova, presso l’abitazione ed alcuni terreni nella disponibilità di Spinelli Alessandro, incensurato 27enne.contenente una glock semiautomatica cal 9X21 con matricola abrasa, completa di 2 caricatori di cui uno da 31 l’altro da 17 colpi e relativo munizionamento per un totale di 91 proiettili; una pistola semiautomatica cal. 380 priva di matricola, munita di silenziatore, con caricatore e 49 cartucce;, con relativo caricatore e 49 proiettili; una pistola Beretta semiautomatica cal. 6,35 priva di matricola con relativo caricatore e 58 proiettili; un revolver Renato Gamba cal 38 special con matricola abrasa e relativo munizionamento, per un totale di n.65 proiettili.Oltre alle armi vi erano anche varie munizioni per un totale di. Non mancava l’occorrente per la pulizia e la lubrificazione delle armi nonché sostanza da taglio per stupefacenti e materiale utile per il confezionamento delle dosi.In altra camera da letto i Carabinieri hanno individuato 2 fucili da caccia regolarmente detenuti, ma per i quali non era stata presentata la prevista denuncia all’autorità, mentre in un locale al piano terreno dello stesso stabile vi era un’altra pistola cal.7,65, regolarmente denunciata da un cugino di Spinelli, per cui non era stato comunicato il cambio del luogo di custodia.Quanto descritto è stato sottoposto a sequestro, le armi saranno trasmesse al RIS per accertare un loro eventuale utilizzo in azioni delittuose.Redazione Stato@riproduzioneriservata