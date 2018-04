Polizia notte (archivio, immagine non riferita al testo)

Di:



(ANSA) – CERIGNOLA (FOGGIA), 6 APR – Un giovane di 26 anni, Leonardo di Girolamo, è stato ferito a Cerignola con tre colpi di pistola che lo hanno raggiunto ad una spalla, all’addome e ad una gamba. Il giovane è stato soccorso e accompagnato in ospedale dove i medici lo hanno sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni sono considerate gravi dai medici, ma non è in pericolo di vita. Sull’agguato indaga la polizia.(ANSA). Agguato. Giovane ferito gravemente a Cerignola ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.