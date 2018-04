Capitanata: dati povertà – disoccupazione scoraggianti

Di:

L’Italia è un un Paese che offre sempre meno possibilità ai giovani di crescere ed inserirsi in contesti lavorativi stabili, non a caso il 36% dei redditi denunciati lo scorso anno deriva da una pensione e la media nazionale del 35,78%.

Questo è il quadro che Infodata ha tracciato creando una mappatura dell’intera nazione.

Analizzando nello specifico la provincia di Foggia ed in particolare Manfredonia ed i comuni limitrofi, si nota come i dati non siano dei migliori o comunque superiori alla media nazionale: il 34,10% dei contribuenti nel comune sipontino ha dichiarato un reddito da pensione, Monte Sant’Angelo ha una percentuale del 40,58%, San Giovanni Rotondo il 32,89%, Mattinata il 39,54%.

Ciò che però è importante anche segnalare è la correlazione, secondo i dati emersi, tra povertà (reddito annuo inferiore a 10mila euro) e dichiarazioni Irpef presentate da un pensionato; stringendo ancora una volta il campo per rivolgere l’attenzione alla situazione in Capitanata notiamo che nel Comune di Manfredonia i redditi inferiori a 10mila euro sono 42,85%, la percentuale di Monte Sant’Angelo è del 40,22%, a San Giovanni Rotondo è del 34,44% e a Mattinata del 45,26%.

L’Istat ha sottolineato comunque un dato incoraggiante relativo al tasso di disoccupazione in diminuzione in Italia per l’anno 2017 che scende dello 0,5% punti percentuali rispetto al 2016.

Il focus sulla Capitanata per ciò che attiene al tasso di disoccupazione resta invece allarmante ed infatti la percentuale del 35% la rende una delle zone con il più altro numero di disoccupati; nel Mezzogiorno invece il 19,4% di tasso di disoccupazione rappresenta ancora un dato su cui riflettere soprattutto se raffrontato con il 6,9% del Nord.

Notevole infatti è il divario tra il Nord ed il Sud dello stivale in quanto la media occupazionale nel Nord è del 66,7% mentre nel Mezzogiorno è del 44,0% restando al di sotto di ciò che si rilevava nel 2008.

