Cibo&Fitness, le Fonti del Benessere a Mercati di Città La Prima

Foggia. Creare una relazione tra buona alimentazione e corretta attività sportiva affinchè cibo e lo sport concorrano per uno stile di vita sano. È l’obiettivo della prima edizione di “Cibo&Fitness”, l’evento organizzato da Mercati di Città La Prima in collaborazione con Gate Club, Di Leo, Prima Bio e il panificio Taronna “Non Solo Pane” di Monte Sant’Angelo con corsi fitness gratuiti e le proposte dei produttori della Capitanata. La giornata si arricchirà di diverse attività che si svolgeranno nel piazzale di Mercati di Città di Via Zara, 87. Alle 9.30 si parte con l’Area Crossfit: si tratta di un programma di forza e condizionamento costituito principalmente da un mix di esercizio aerobico, ginnastica ritmica (esercizi di peso corporeo) e sollevamento pesi olimpico con l’obiettivo dichiarato di migliorare la forma fisica. Alle ore 10 appuntamento con Functional Zone: questo tipo di attività prevede di solito un tipo di allenamento “Funzionale” strutturato a circuito oppure a stazione fissa, che unisce i benefici dell’attività aerobica con quelli del potenziamento muscolare anaerobico, evitando che i due tipi di allenamento interferiscano a vicenda. Dalle 10.30 da non perdere il Total Body Time: si tratta di un tipo di allenamento che ha lo scopo di allenare la muscolatura di tutto il corpo. Rappresenta l’evoluzione delle lezioni a corpo libero e consente di migliorare il tono dei muscoli di spalle, braccia, addome, glutei e gambe. Dalle ore 12 una Cycling Arena accoglierà i partecipanti, che potranno così svolgere una disciplina adatta a tutti, facile da eseguire, che coinvolge emotivamente e fa tornare in forma la muscolatura. Accanto alle attività di fitness, non mancherà il buon cibo, con prodotti sani e di eccellenza: si potrà gustare dell’ottimo pane e pomodoro, con il pane del panificio Taronna di Monte Sant’Angelo e i pomodori selezionati di Prima Bio. Di Leo, invece, proporrà ai clienti i suoi gustosi biscotti e fornirà utili informazioni su come affrontare al meglio una colazione equilibrata. Sempre nell’ottica di valorizzare e spiegare l’importanza di una alimentazione consapevole, un nutrizionista interverrà spiegando i benefici di una corretta alimentazione nello sport. Con questa manifestazione, alla sua prima edizione, Mercati di Città La Prima, da sempre sensibile alle buone pratiche sui sani stili di vita, intende promuovere una cultura migliore sul tema, dove il cibo diventa volano della corretta alimentazione abbinato al sapersi muovere. Cibo&Fitness, le Fonti del Benessere a Mercati di Città La Prima ultima modifica: da

