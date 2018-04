https://www.termometropolitico.it

Foggia, 06 aprile 2018. Ieri, 5 aprile, gli agenti del Gruppo Falchi della Squadra Mobile della Questura di Foggia, in seguito ad una attività di indagine finalizzata al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto Ciuffreda Francesco – Classe 1972, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli operanti, dopo un’attenta attività di monitoraggio effettuata nella zona San Ciro, hanno sottoposto l’uomo a un controllo in strada, nei pressi della propria abitazione e poiché è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente, la perquisizione è stata estesa anche all’appartamento dove lo stesso risiede. Dopo un’accurata ricerca all’interno di un vano nascosto della scrivania, gli Agenti hanno rinvenuto e sequestrato, un cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish, pari a gr. 143,92, detta sostanza si presentava già confezionata in dosi pronte per la cessione a terzi. Inoltre, è stata rinvenuta e sequestrata, una somma contante di denaro di 2.950.00 euro, abilmente occultata in una sacchetto di plastica, oltre ad un bilancino di precisione, due coltelli a serramanico con la lama intrisa di sostanza stupefacente e 8 cartucce per arma comune da sparo. Dopo aver assolto le formalità di rito il malvivente è stato condotto nel carcere di Foggia. Foggia, spaccio droga: arrestato 46enne ultima modifica: da

