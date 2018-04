“La misura eroica”. Andrea Marcolongo presenta al Mercadante di Cerignola

Di:

Dopo “La Lingua geniale” tradotto in 21 paesi, la giovane scrittrice italiana Andrea Marcolongo, torna con un nuovo bellissimo libro: “La misura eroica – Il mito degli Argonauti e il coraggio che spinge gli uomini ad amare.

Andrea Marcolongo torna ad esplorare la tradizione della Grecia classica, avventurandosi, con gli Argonauti, alla scoperta del significato dell’eroismo: “La misura eroica era data dall’esperienza di superare se stessi, non dal risultato. Fallire non contava: eroe non era chi vinceva, ma chi ci aveva almeno solo provato”.

L’evento è aperto al pubblico.

Nota Liceo classico. Il Liceo Classico “Nicola Zingarelli” di Cerignola ha organizzato per il giorno 10 aprile 2018 alle ore 10.30 presso il Teatro Mercadante un incontro con la scrittrice Andrea Marcolongo, già autrice del bestseller La lingua geniale. 9 ragioni per amare il greco, per la presentazione del suo ultimo libro La misura eroica. Gli Argonauti e il coraggio che spinge gli uomini ad amare (Mondadori, 2018).

L’iniziativa è stata organizzata all’interno del progetto “Tra le Righe – Incontro d’Autore”, curato dal prof. Gianluigi Panella, docente di filosofia e storia presso il Liceo “Zingarelli”. «Il nostro è un progetto ambizioso» afferma il dirigente scolastico dott.ssa Giuliana Colucci, «che, in un’epoca in cui i social network propongono modalità di lettura e di scrittura troppo spesso banalizzanti e semplicistici, ha lo scopo di promuovere tra i giovani il gusto e il piacere per la

lettura, proponendo una dimensione “seduttiva” del leggere». La manifestazione si inquadra in una ormai consolidata attività di promozione culturale del Liceo

“Zingarelli” che arricchisce la didattica tradizionale svolta nelle aule scolastiche con iniziative aperte al territorio e che nel tempo ha reso la nostra scuola un significativo punto di riferimento per l’intera comunità cittadina. Il dirigente scolastico dott.ssa Giuliana Colucci