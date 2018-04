Rete e sicurezza: come difendere la privacy? Ce lo spiega un hacker ‘etico’

Di:

Al giorno d’oggi, per proteggere se stessi e i propri cari dai malintenzionati, non basta installare una porta blindata resistente o acquistare un buon sistema antifurto.

Sempre più spesso, infatti, i rischi non provengono dal mondo esterno, bensì da uno strumento apparentemente innocuo, che è diventato parte integrante della nostra vita quotidiana e lavorativa: stiamo parlando del computer, grazie al quale possiamo svolgere una larghissima quantità di azioni, dal comprare prodotti in Rete alla chat con gli amici.

È proprio su Internet che si annida il vero pericolo, sotto forma di hacker che mirano a carpire i cosiddetti “dati sensibili” (come, ad esempio, i dati di accesso ai conti corrente bancari o quelli relativi alla Carta di Credito), ma anche di agenti senza scrupoli che “rubano” informazioni sui gusti personali o sulle parole digitate nei motori di ricerca, per creare “profili” dettagliati da rivendere alle società di marketing e pubblicità.

Insomma, quando navighiamo sul web, siamo costantemente sotto attacco… e spesso non ce ne rendiamo nemmeno conto. A questo punto, non ci resta che domandarci cosa possiamo fare per arginare i principali pericoli ed utilizzare la Rete in modo sicuro: la risposta arriva dai cosiddetti “hacker etici”, persone che mettono a frutto le proprie conoscenze informatiche per difendere aziende e persone dagli attacchi digitali.

Per prima cosa, occorre distinguere tra siti web ed applicazioni “sicure” e “a rischio”: i primi hanno implementato metodi sofisticati per proteggere la privacy degli utenti, ad esempio utilizzando i sistemi di crittografia definiti “end-to-end”, che rendono del tutto “illeggibile” il contenuto dei messaggi tra la fase di invio e quella di ricezione.

Tra i nomi “virtuosi”, dunque, troviamo WhatsApp e Signal, per quanto riguarda la messaggistica istantanea, mentre, per l’utilizzo della posta elettronica, possiamo optare per Tutanota e ProtonMail, totalmente gratuiti e compatibili con PC e dispositivi mobili.

Per chi predilige la navigazione da computer fisso, l’installazione di una “estensione del Browser” costituisce un ottimo metodo per accrescere la propria sicurezza in Rete: questo programmino, gratuito e semplicissimo da utilizzare, offre varie opzioni di protezione, ad esempio contro i fastidiosi “pop-up” con pubblicità ingannevole.

Altrettanto importante è la scelta di un motore di ricerca che, al contrario di quanto accade con Google, non tenga traccia delle keyword digitate dagli utenti: secondo gli “hacker etici”, per evitare contenuti pubblicitari inopportuni e, soprattutto, per non fornire informazioni preziose su gusti e preferenze alle società di marketing, conviene adoperare siti web “alternativi”, come DuckDuckGo, ritenuto proprio tra i più affidabili.

Infine, un aspetto molto rilevante da tenere a mente riguarda la validità dei siti visitati: gli accorgimenti sopra citati, infatti, servono a poco se si naviga in “acque poco sicure”!

Come capire se un portale è affidabile oppure no? Per scoprirlo, è sufficiente controllare che l’indirizzo contenga la dicitura iniziale “https”, al posto di quella generica “http”: generalmente, i Browser segnalano che un sito web è sicuro, apponendo l’immagine di un lucchetto o una scritta di colore verde accanto alla barra principale di ricerca.

La dicitura “https” sancisce che il portale ha implementato sistemi di sicurezza volti, appunto, a proteggere la privacy degli utenti e dei dati sensibili da essi forniti con, ad esempio, metodi di criptografia e sistemi “anti-tracciamento” (SSL): ciò rappresenta un grande punto di forza per le società che operano con informazioni e dati personali, come nel caso delle Banche, ma anche degli eCommerce come Amazon, Zalando o eBay.

La sicurezza è fondamentale anche quando svolgiamo attività apparentemente meno “a rischio”, come il giocare online: quando scegliamo di utilizzare roulette, slot-machine e poker online, occorre controllare che il portale riporti la dicitura “https”, per avere la certezza che i nostri dati saranno protetti sia durante, che al termine del gioco.

Possedere un sistema di connessione criptata per i propri utenti è, inoltre, un requisito fondamentale per tutti i casino online. Come si evince dal sito Betnero.it, sui casino online sicuri, le connessioni sono quindi criptate e viene utilizzato il sistema end-to-end che consente di mantenere i dati degli utenti al sicuro anche in caso di un attacco hacker ai server del portale. Tra una giocata e l’altra, avrete quindi la garanzia che i vostri dati personali resteranno sempre protetti e al sicuro.

Concludendo, navigare in modo intelligente significa proteggere se stessi dal rischio di truffe, furti di identità ed altre spiacevoli situazioni: per questo motivo, occorre prestare sempre una certa attenzione alle azioni svolte in Rete, imparare a cogliere i segnali di “pericolo” e scegliere servizi, motori di ricerca ed applicazioni considerati affidabili.