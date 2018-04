San Severo, la nuova piazzetta pronta per la città

Di:

San Severo. Il Sindaco avv. Francesco Miglio e l’Assessore ai Lavori Pubblici rag. Michele Del Sordo hanno annunciato che si sono conclusi da qualche giorno i lavori per la sistemazione di Largo Sentierone, una delle più antiche piazzette della città, ubicata a ridosso del centro storico cittadino, alle spalle dell’edificio che ospita gli uffici delle Poste Centrali nei pressi di Via Belmonte.

“La piazzetta è stata realizzata in mattonelle autobloccanti da cm. 8 di spessore ed una aiuola centrale che funge anche da panchina in quanto dotata di lastra in pietra di spessore di cm. 10. – ha dichiarato l’Assessore Del Sordo – i lavori sono stati consegnati dalla ditta esecutrice Mastrodonato Costruzioni SRL al Comune di San Severo. Sono state previste n. 2 rampe per abbattimento barriere architettoniche, è stato predisposto impianto per la pubblica illuminazione, pertanto in seguito verrà dotata di palo centrale di illuminazione”.

I lavori (Responsabile Unico del Progetto dott. Luigi de Matteis, Dirigente ai Lavori Pubblici ing. Pietro Zaccaro) sono consequenziali alla Deliberazione n. 35 del 26/02/2015, con cui l’Amministrazione Comunale ha attivato l’avvio e l’attuazione del “Bilancio Partecipativo” nel Comune di San Severo, al fine di coinvolgere direttamente i cittadini ed il mondo associativo alle scelte ed agli obiettivi dell’Amministrazione Comunale. Come è noto, con la predetta deliberazione, la Giunta aveva provveduto ad individuare anche le procedure e le fasi per il Bilancio Partecipativo, con alcuni progetti, tra questi l’abbellimento di alcune piazzette, finalizzati a migliorare l’arredo urbano.

