Start-up innovative, la Puglia primeggia: incentivi, come iniziare e dove puntare

Volano le start up in Italia, e lo fanno soprattutto al Sud: è in regioni come la Puglia, infatti, che l’ecosistema dei giovani imprenditori sta trovando un terreno più che fertile. Non è un caso che sia proprio la Puglia a primeggiare in tal senso: secondo il rapporto esposto presso l’Arti, qui si trovano circa 312 start up, cosa che colloca questa regione fra le più virtuose della Penisola. A livello provinciale, invece, è Bari a farsi notare più di tutte le altre, con le sue 160 start up: in Italia, solo in sei hanno fatto meglio di lei, considerando la sua settima posizione nella classifica nazionale delle province.

Start up pugliesi: iniziative e incentivi regionali

In Puglia, così come nelle altre regioni della Penisola, sono diverse le iniziative volte a favorire l’incubazione e lo sviluppo delle start up. Fra le varie iniziative degne di menzione, troviamo ad esempio Unicredit Start Lab: un vero e proprio acceleratore che nasce con lo scopo di supportare le PMI e le start up pugliesi e non solo. Attivo da 5 anni, il suddetto acceleratore prevede fasi come i premi in denaro erogati alle start up meritevoli, insieme ad una serie di incontri per permettere alle giovani aziende di fare network. Naturalmente il progetto prevede anche una serie di investimenti condivisi con altri partner di spessore, come ad esempio Egon e Google. Esistono poi altri strumenti finanziari a disposizione delle start up pugliesi: in questo elenco entrano le iniziative sviluppate da ConfCommercio, e i canonici finanziamenti previsti dai bandi POR FESR regionali.

Fondare una start up: alcuni consigli utili

La regola è seguire un programma includente alcuni punti, imprescindibili per la fondazione e il successivo lancio di una start up: ad esempio l’analisi dei mercati di riferimento, la stesura di un business plan, il reperimento dei finanziamenti e ovviamente le pratiche burocratiche, insieme all’apertura della sede fisica. Poi, subentra la necessità di dare visibilità al proprio marchio, per impiantare un business di successo: qui la promozione risulta fondamentale, e può svilupparsi secondo una logica multicanale, sia online che offline. Da un lato la presenza su Internet e il web marketing appaiono necessari, dall’altro lo stesso vale per la partecipazione a fiere e a eventi del settore: per quanto il digitale oggigiorno sia fondamentale, il contatto personale continua ad avere moltissimo peso. In queste situazioni è importante dotarsi di supporti visivi come il materiale promozionale cartaceo (brochure, cataloghi, bigliettini da visita) e gadget. Spesso le aziende alle prime armi, che hanno un budget ristretto, si vedono costrette a rinunciare o andare a risparmio su questo fronte. Oggi però i gadget possono essere creati in autonomia, senza bisogno dell’ausilio di un esperto: infatti, ci sono delle piattaforme online come axonprofil.it ad esempio, dove è possibile creare gadget personalizzati a un prezzo conveniente e scegliendo da un catalogo vastissimo di oggetti. In questo modo, il costo si abbatte notevolmente.

Quali sono i settori sui quali puntare oggi?

Esistono delle nicchie che, al momento, garantiscono una maggiore opportunità in termini di redditività del business: in primis l’e-commerce nel settore food, un mercato che in Italia attualmente vale 849 milioni di euro. Il medesimo discorso può essere fatto per il turismo: un settore che in Puglia può vantare un potenziale davvero eccezionale. Per quanto riguarda gli altri comparti sui quali puntare oggi, non sarebbe possibile non citare il settore dell’educazione, davvero florido. Infine, altrettanto validi sono gli ambiti legati ai trasporti e alle biotecnologie.